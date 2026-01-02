Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah

Pomodoro v prevodu pomeni paradižnik. Toda v resnici ta način pospravljanja in urejanja doma nima prav veliko skupnega s poletno vrtnino, ampak več s časovnikom, ki ga Italijani pogosto uporabljajo za kuhanje testenin – in je najpogosteje v obliki paradižnika.

icon-expand Bistvo metode 'pomodoro' je v pametnem upravljanju s časom in razdeljevanjem nalog na intervale. FOTO: Adobe Stock

Od kod izhaja metoda 'pomodoro'?

Bistvo metode 'pomodoro' je v pametnem upravljanju s časom in razdeljevanjem nalog na intervale. Gre za tehniko učinkovitejšega dela, ki jo zlahka prenesemo tudi na gospodinjska opravila. Ta obljublja, da lahko vaš dom postane brezmadežen v manj kot eni uri. Cilj je razčleniti veliko zastrašujočo nalogo na manjše korake, jo narediti bolj obvladljivo in na tej poti sproti opazovati napredek.

Nastavite si časovni interval

Če želite biti pri urejanju svojega doma bolj učinkoviti in pri tem za enak rezultat porabiti manj časa, potem je prvi korak, da svoje delo razdelite. Začnite tako, da si na časovniku nastavite 10- ali največ 20-minutni interval – odvisno od tega, za katero sobo v vašem domu gre, in koliko pozornosti potrebuje. Umazana kuhinja bo morda potrebovala kakšno minuto več kot spalnica. Določite tudi prednostne naloge, ki jih morate opraviti v vsaki sobi. Ko časovnik zazvoni, si vzemite kratek odmor, približno 5 minut ter se nato premaknite v naslednjo sobo. To ponavljajte, dokler ne dokončate treh intervalov. Po treh intervalih si vzemite daljši odmor.

Korak za korakom do urejenega doma

Lotite se torej pospravljanja izbrane sobe – pospravite nered in stvari postavite na svoje mesto, pobrišite prašne površine ter posesajte tla. V kuhinji pomijte posodo ali jo zložite v stroj, pobrišite kuhinjski pult, zavrzite ostanke hrane in prazno embalažo ter očistite štedilnik. V kopalnici odstranite uporabljene izdelke iz prhe, izpraznite koš, obrišite umivalnike in tuš kabine ter poskrbite, da bo ogledalo bleščeče čisto. V spalnici zamenjajte posteljnino in popravite umazane obleke ter nogavice.

Ali je 10 minut dovolj?

Čeprav se 10 ali 20 minut na sobo ne sliši veliko, je ključ v hitrem in pogostem pospravljanju, še preden pride do večjega nereda. Pri tem se izogibajte opravil, ki zahtevajo več časa, kot denimo likanje in zlaganje perila, čiščenje pečice in podobno. Ta si prihranite za drugič.