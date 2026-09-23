V številnih kuhinjah je vsak dodaten centimeter prostora dragocen. Prav zato marsikdo vrh mikrovalovne pečice uporablja kot priročno polico za začimbe, kuhinjske pripomočke, posode ali celo manjše gospodinjske aparate. A strokovnjaki opozarjajo, da ta navada ni tako nedolžna, kot se zdi. Po navedbah ameriške revije Southern Living mikrovalovna pečica med delovanjem proizvaja toploto, ki jo mora učinkovito odvajati skozi prezračevalne odprtine. Če so te odprtine prekrite ali če je okoli naprave premalo prostora, se lahko pečica začne pregrevati.

Zakaj je prezračevanje tako pomembno?

icon-expand Kuharske knjige, papirnate brisače in plastična embalaža sodijo stran od virov toplote. FOTO: Shutterstock

Mikrovalovne pečice so zasnovane tako, da zrak kroži okoli elektronskih komponent in preprečuje nabiranje odvečne toplote. Kadar na vrh odlagamo različne predmete, lahko nehote oviramo kroženje zraka ali zakrijemo prezračevalne odprtine. Posledice niso zanemarljive. Dolgotrajno pregrevanje lahko skrajša življenjsko dobo naprave, povzroči okvare elektronskih delov in v skrajnih primerih celo poveča požarno tveganje. Na nevarnost opozarjajo tako proizvajalci kot strokovnjaki za varnost v gospodinjstvu.

Teh stvari nikoli ne hranite na mikrovalovni pečici

Posebej problematični so predmeti iz papirja ali plastike. Kuhinjske brisače, kuharske knjige, papirnate vrečke in plastične embalaže lahko zaradi toplote sčasoma poškodujejo material ali predstavljajo dodatno tveganje.

icon-expand Mikrovalovna pečica ni namenjena shranjevanju predmetov. Prekriti prezračevalni kanali lahko povzročijo pregrevanje naprave. FOTO: Shutterstock

Prav tako ni priporočljivo na mikrovalovno pečico postavljati drugih električnih naprav, kot so kavni aparati, opekači kruha ali grelniki vode. Njihova teža obremenjuje ohišje, vibracije in toplota pa lahko povzročijo dodatno obrabo ali poškodbe.

Kaj pa, če vam v kuhinji primanjkuje prostora?

icon-expand Če vam v kuhinji primanjkuje prostora, je stenska polica nad mikrovalovno pečico varnejša izbira. FOTO: Shutterstock

Če se spopadate s pomanjkanjem odlagalnih površin, strokovnjaki priporočajo drugačne rešitve. Nad mikrovalovno pečico lahko namestite stensko polico ali organizator, ki omogoča varno shranjevanje predmetov, ne da bi pri tem ovirali prezračevanje naprave. Tako boste bolje izkoristili prostor v kuhinji, hkrati pa poskrbeli za varnejše delovanje enega najbolj uporabljanih kuhinjskih aparatov.

Čeprav se zdi vrh mikrovalovne pečice idealno mesto za shranjevanje drobnarij, je najbolje, da ostane prazen. S tem omogočite nemoteno odvajanje toplote, zmanjšate možnost okvar in prispevate k daljši življenjski dobi naprave.

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