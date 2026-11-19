Pridete domov iz dežja, odložite čevlje, slečete jakno in dežnik zložite v stojalo ali ga obesite na obešalnik. Povsem običajna navada. A prav tu se skriva težava, na katero večina sploh ne pomisli. Če dežnik zapremo, ko je še moker, ustvarimo idealne pogoje za razvoj plesni, bakterij in neprijetnih vonjav. Čez čas začne smrdeti po zatohlem, pojavijo se lahko temni madeži, material pa se začne hitreje obrabljati.

Dežnik ščiti vas, kdo pa ščiti dežnik?

Malo je predmetov, ki jih uporabljamo tako pogosto in hkrati tako redko čistimo. Dežnik prestreza dež, prah, saje, cvetni prah in drugo umazanijo iz okolja. Ko ga zapremo mokrega in pospravimo v temen kot, vsa ta vlaga ostane ujeta med plastmi tkanine. Rezultat je pogosto neprijeten vonj, ki ga opazimo šele naslednjič, ko ga odpremo.

icon-expand Kaj naredite z dežnikom, ko pridete domov? FOTO: Bobo

Pri občutljivejših ljudeh lahko plesen povzroča tudi draženje dihalnih poti, zato strokovnjaki svetujejo redno čiščenje in pravilno sušenje dežnikov.

Najpomembnejše pravilo: nikoli ga ne pospravite mokrega

Če bi morali upoštevati le en nasvet, naj bo ta: po vsaki uporabi dežnik doma odprite in pustite, da se popolnoma posuši. Najbolje na zračnem mestu, stran od neposrednega vira toplote. Mnogi ga postavijo ob radiator, vendar to ni najboljša rešitev. Visoka temperatura lahko poškoduje tkanino, vodoodbojni premaz in celo konstrukcijo dežnika.

Kako ga pravilno očistiti?

Dobra novica je, da za čiščenje ne potrebujete dragih čistil. Najprej dežnik popolnoma odprite in odstranite prah ali druge nečistoče - z mehko krpo ali nežno krtačo. Nato ga obrišite z mehko gobico, namočeno v mlačno vodo, ki ste ji dodali nekaj kapljic blagega detergenta. Močnega drgnjenja se raje izogibajte. S tem lahko poškodujete tkanino ali odstranite zaščitni sloj, zaradi katerega voda zdrsi z dežnika. Po čiščenju ga obrišite s čisto vlažno krpo in pustite odprtega, dokler ni povsem suh. Tudi Tokyo Umbrella Cooperative, združenje japonskih proizvajalcev dežnikov, priporoča, da se dežnik po uporabi in čiščenju vedno suši odprt, poroča Jutarnji.

Kaj storiti, če že smrdi?

icon-expand Najpogostejši razlog za neprijeten vonj dežnika je preprosta navada: pospravimo ga, še preden se popolnoma posuši. FOTO: Shutterstock

Če ste ob odpiranju zaznali vonj po zatohlem, je to pogosto znak, da je vlaga v tkanini predolgo ostala ujeta. Dežnik čim prej odprite, ga nežno očistite z mlačno vodo in blagim milom ter pustite, da se temeljito posuši. Če opazite madeže plesni, je treba biti previden, saj vse tkanine ne prenesejo močnih čistil. V takšnih primerih je najbolje preveriti navodila proizvajalca.

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Poglejte tudi ročaj in kovinske dele

Večina ljudi očisti samo tkanino, pozabi pa na kovinske spoje in ročaj. Prav na teh mestih se pogosto zadržuje vlaga. Dovolj je, da jih občasno obrišete s suho ali rahlo navlaženo krpo in nato dobro osušite. Tako boste zmanjšali možnost za nastanek rje in podaljšali življenjsko dobo dežnika.

Majhna navada, ki naredi veliko razliko

icon-expand Za dežnik morate primerno skrbeti. FOTO: Shutterstock

Dežnik je eden tistih predmetov, o katerih razmišljamo le, ko dežuje. Toda dve minuti po prihodu domov lahko pomenita veliko razliko. Če ga boste vedno odprli, posušili in občasno očistili, se boste izognili neprijetnim vonjavam, plesni in prezgodnji obrabi. In naslednjič, ko vas bo ujela ploha, vas ne bo pričakal vonj po zatohlem, temveč dežnik, ki bo pripravljen na novo deževno avanturo.

Anketa Arhiv Kaj naredite z dežnikom, ko pridete domov? Vedno ga odprem in posušim. Običajno ga zložim in pospravim. Odvisno od tega, kako moker je. O tem sploh nisem nikoli razmišljal/-a. Moški Ženska Vedno ga odprem in posušim. 14 Običajno ga zložim in pospravim. 1 Odvisno od tega, kako moker je. 0 O tem sploh nisem nikoli razmišljal/-a. 2 Vedno ga odprem in posušim. 3 Običajno ga zložim in pospravim. 0 Odvisno od tega, kako moker je. 0 O tem sploh nisem nikoli razmišljal/-a. 2 Vedno ga odprem in posušim. 11 Običajno ga zložim in pospravim. 1 Odvisno od tega, kako moker je. 0 O tem sploh nisem nikoli razmišljal/-a. 0 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Po dežju naredimo vsi isto napako