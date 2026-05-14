Kuhinja je tako eno najpogostejših mest za pojav mravelj, saj ponuja stalne vire sladkorja, maščob in vlage.

Mravlje v domove ne pridejo naključno. Kot navajajo strokovnjaki za nadzor škodljivcev , pridejo v vaše prostore predvsem v iskanju hrane in vode. Ko enkrat najdejo vir hrane, pustijo kemične sledi, ki jim nato sledijo tudi druge mravlje.

Mravlje v kuhinji so pogosta težava v toplejših mesecih.

1. Puščanje drobtin in ostankov hrane

Ena najpogostejših napak je nečistoča na kuhinjskih površinah. Tudi najmanjše drobtine so za mravlje vir hrane. Kot poroča Good Housekeeping, mravlje zaznajo sladkor in ogljikove hidrate na zelo velike razdalje.

2. Odprta hrana na pultu

Sadje, kruh ali sladkarije, ki stojijo nepokrite, hitro postanejo cilj mravelj. Pravilno shranjevanje hrane v zaprtih posodah je tako ena najučinkovitejših preventivnih metod.

3. Nepravilno odlaganje smeti

Koš za smeti v kuhinji je pogosto glavni vir vonjav, ki privabljajo mravlje. Zato je redno praznjenje in čiščenje koša ključno za preprečevanje infestacije.

4. Puščanje vode in vlage

Mravlje ne iščejo le hrane, temveč tudi vodo. Pipe, ki puščajo, ali mokre površine jim omogočajo preživetje. Vlaga tako močno poveča prisotnost različnih insektov v notranjih prostorih.

5. Umazani kuhinjski aparati

Toster, mikrovalovna pečica in štedilnik pogosto skrivajo ostanke hrane. To so skriti viri hrane in eden od glavnih razlogov za ponavljajoče se težave z mravljami.