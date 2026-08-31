Ne kupujte ponve samo zaradi nizke cene

Pri nakupu ponve z neoprijemljivo prevleko je cena pomembna, vendar ne bi smela biti edino merilo. Pomembni so predvsem kakovost prevleke, izdelava ponve, debelina dna in združljivost z vašim štedilnikom. Italijanska potrošniška organizacija Altroconsumo pri primerjavi ponev izpostavlja prav material, enakomernost segrevanja, obstojnost neoprijemljive površine in preprostost uporabe. Pri tem opozarja, da različni materiali ponujajo različne prednosti, zato univerzalno najboljše ponve ni. Tudi italijanski proizvajalec kuhinjske opreme Sambonet pri izbiri svetuje, da ne gledate samo na ceno. Zelo poceni ponev lahko pomeni slabšo izdelavo, tanjše telo ali manj stabilno segrevanje. To ne pomeni, da mora biti najboljša ponev nujno najdražja. Pomembneje je, kaj dobite za svoj denar.

Velikost ponve je pomembnejša, kot se zdi

Pri nakupu se je lahko hitro ujeti v past: večja ponev se zdi bolj uporabna, manjša pa bolj priročna. V resnici je pomembno predvsem, za koliko ljudi običajno kuhate in kaj pripravljate. Sambonet med bolj vsestranskimi velikostmi izpostavlja premera 24 in 28 centimetrov. Premajhna ponev lahko hitro postane prenatrpana, zaradi česar se živila začnejo kuhati v lastnem soku namesto lepo popeči. Če v ponev naložite preveč hrane, se temperatura površine hitreje zniža. Posledica je lahko slabše pečenje, več vlage in manj izrazita skorjica. Za eno ali dve osebi je lahko 24-centimetrska ponev povsem dovolj, medtem ko je 28 centimetrov praktičnejših za večje porcije.

icon-expand Velikost ponve je pomembnejša, kot se zdi. FOTO: AdobeStock

Preverite, ali je ponev primerna za vaš štedilnik

To je napaka, ki jo lahko opazite šele po nakupu. Če imate indukcijsko kuhalno ploščo, mora imeti ponev ustrezno magnetno dno. Ni dovolj, da je na embalaži zapisano, da je ponev kakovostna ali neoprijemljiva. Pri izbiri preverite tudi navodila proizvajalca glede uporabe v pečici. Nekatere ponve imajo ročaje ali druge dele, ki niso primerni za visoke temperature. Altroconsumo pri izbiri kuhinjske posode poudarja, da morata biti material in površina prilagojena načinu kuhanja. To je še posebej pomembno pri indukciji, kjer se posoda lahko zelo hitro segreje.

Neoprijemljiva prevleka ni namenjena visokim temperaturam

Ena največjih napak je uporaba ponve z neoprijemljivo prevleko na previsoki temperaturi. Nemški Zvezni inštitut za ocenjevanje tveganj, ki je leta 2025 posodobil svoje smernice o posodi s prevleko iz politetrafluoretilena, opozarja predvsem na močno segrevanje prazne ponve. Pri temperaturah okoli 360 stopinj Celzija in več lahko pride do razgradnje prevleke in nastanka zdravju škodljivih hlapov. Zato prazne ponve z neoprijemljivo prevleko ne puščajte na vroči kuhalni plošči. Pri običajnem kuhanju z živili, ki vsebujejo vodo, je nevarnost takšnega pregrevanja bistveno manjša. Zvezni inštitut za ocenjevanje tveganj pojasnjuje, da voda v hrani omejuje temperaturo na približno 100 stopinj Celzija, medtem ko lahko olje začne dimiti precej prej. Pravilo je preprosto: srednja temperatura je pri takšni ponvi praviloma boljša izbira kot najvišja nastavitev.

icon-expand Neoprijemljiva prevleka ni namenjena visokim temperaturam. FOTO: Shutterstock

Največja napaka? Kovinski pribor

Če želite, da bo ponev zdržala čim dlje, pozabite na kovinske lopatice, vilice in žlice. Kuharski strokovnjaki, s katerimi se je pogovarjal Food Network, opozarjajo, da kovinski pripomočki lahko poškodujejo neoprijemljivo površino. Namesto njih uporabite lesene ali silikonske pripomočke, ki so do prevleke bistveno prijaznejši. Tudi novejši nasveti kuharjev, ki jih je zbral portal EatingWell, poudarjajo isto: nežnejši pripomočki in zmerna toplota sta med najpomembnejšima praviloma za daljšo življenjsko dobo ponve. Če morate hrano v ponvi razrezati, jo raje prestavite na krožnik ali desko. Z nožem nikoli ne režite neposredno po neoprijemljivi površini.

Ne segrevajte prazne ponve

Pri ponvah iz nerjavečega jekla je predhodno segrevanje običajen del kuhanja. Pri ponvi z neoprijemljivo prevleko pa morate biti precej bolj previdni. Martha Stewart je v nasvetih kuharske mojstrice in strokovnjakinje za prehrano med najpogostejšimi napakami izpostavila prav segrevanje prazne ponve. Prevleka se lahko pri tem hitro pregreje, še posebej na močnem ognju. Če recept zahteva segreto ponev, lahko uporabite zmerno temperaturo in jo pripravite na kuhanje, vendar je pri neoprijemljivi ponvi bolje upoštevati navodila proizvajalca kot slepo posnemati tehnike, ki veljajo za druge vrste posode.

icon-expand Ne segrevajte prazne ponve. FOTO: AdobeStock

Ne uporabljajte grobih gobic

Tudi pri pomivanju lahko ponev poškodujete. Grobe čistilne gobice in abrazivna čistila lahko opraskajo površino. Zato je običajno dovolj mehka gobica, topla voda in detergent za pomivanje posode. Če se je hrana močno prijela, ponve ne drgnite na silo. Pustite, da se nekaj časa namaka, nato ostanke odstranite z mehko stranjo gobice. Kuharski nasveti, ki jih je zbral portal Food Network, opozarjajo tudi na hitro ohlajanje vroče ponve pod mrzlo vodo. Velika temperaturna razlika lahko povzroči zvijanje posode.

Kaj pa pomivalni stroj?

Če proizvajalec izrecno dovoljuje pomivanje v pomivalnem stroju, ga lahko uporabite. Toda če želite čim bolj ohraniti neoprijemljivo površino, je ročno pomivanje pogosto varnejša izbira. Pri tem je pomembno predvsem, da sledite navodilom proizvajalca. Različne prevleke in izdelave niso enake, zato pravila za eno ponev ne veljajo nujno tudi za drugo. Pri nekaterih sodobnih ponvah je pomivanje v pomivalnem stroju dovoljeno, vendar to še ne pomeni, da je tak način najboljši za čim daljšo življenjsko dobo.

icon-expand Ročno pomivanje pogosto varnejša izbira. FOTO: Adobe Stock

Je opraskana ponev nevarna?

Tu je treba ločiti med poškodovano prevleko in zdravstvenim tveganjem. Nemški Zvezni inštitut za ocenjevanje tveganj navaja, da pri običajni uporabi posode s prevleko iz politetrafluoretilena ni pričakovati škodljivih učinkov na zdravje. Tudi zaužitje zelo majhnih delcev opraskane prevleke po trenutnih podatkih ne velja za razlog za pričakovanje zdravstvenih težav, saj je politetrafluoretilen kemično precej nereaktiven in se delci ne prebavijo. To pa ne pomeni, da je močno poškodovano ponev smiselno še naprej uporabljati. Ko so na površini globoke praske, se prevleka lušči ali ponev izgubi svoje neoprijemljive lastnosti, je najbolj smiselna zamenjava. Italijanski Altroconsumo pri svojih priporočilih prav tako svetuje zamenjavo močno opraskane ponve.

Kaj pa vprašanje tako imenovanih večnih kemikalij?

Pri nakupu neoprijemljive ponve se boste lahko srečali tudi z izrazom PFAS. Gre za zelo veliko skupino umetnih kemikalij, med katere spadajo tudi snovi, povezane z nekaterimi neoprijemljivimi prevlekami. Evropska agencija za varnost hrane opozarja, da lahko PFAS pridejo v človekovo telo iz različnih virov, med drugim iz hrane in okolja, pri čemer je prispevek posode z neoprijemljivo prevleko k skupni izpostavljenosti po njihovih podatkih majhen. To je pomembno tudi zato, ker se vprašanje neoprijemljivih ponev pogosto predstavi preveč črno-belo. Ni mogoče preprosto reči, da je vsaka taka ponev nevarna. Pomembni so vrsta prevleke, način uporabe in predvsem preprečevanje pregrevanja.

icon-expand Neoprijemljiva ponev je odlična za živila, ki se rada primejo. FOTO: Shutterstock

Za katera živila je neoprijemljiva ponev najboljša?

Neoprijemljiva ponev je odlična za živila, ki se rada primejo. Mednje spadajo jajca, omlete, palačinke, nežni kosi rib in podobne jedi, pri katerih želite enostavno obračanje in čim manj prijemanja na površino. Martha Stewart pri nasvetih kuharskega inštruktorja izpostavlja prav takšne jedi kot področje, kjer je neoprijemljiva ponev zelo uporabna. Za zelo močno pečenje pri visokih temperaturah pa je boljša druga vrsta posode. Če želite na primer zelo močno zapeči zrezek, je lahko boljša izbira ponev iz nerjavečega jekla, litega železa ali ogljikovega jekla. Najboljša ponev zato ni nujno ena sama. V dobro opremljeni kuhinji imata lahko svoje mesto tako neoprijemljiva ponev za nežne jedi kot težja ponev za pečenje pri višjih temperaturah. Ko boste naslednjič kupovali ponev, zato ne glejte samo na oznako neoprijemljiva. Preverite premer, material, kakovost izdelave, združljivost s kuhalno ploščo in navodila za uporabo. Nato jo uporabljajte z zmerno temperaturo, lesenimi ali silikonskimi pripomočki ter nežnim čiščenjem. Prav te majhne navade bodo odločile, ali bo ponev po nekaj mesecih že zrela za smeti ali pa vam bo dobro služila še dolgo.

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