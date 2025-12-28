Čistoča doma je ključnega pomena za ohranjanje zdravja, produktivnosti in dobrega počutja, hkrati pa z rednim čiščenjem poskrbimo tudi za bolj estetski videz, pa tudi za okolje, v katerem je prijetno bivati. In če si želimo, da bi bilo naše čiščenje čim bolj učinkovito, je dobro, da poznamo nekaj osnovnih trikov.

Kako začeti?

S čiščenjem doma večkrat radi odlašamo, pa naj si bo to zaradi tisoč in enega izgovora, a dejstvo je, da si s tem ne bomo naredili nobene usluge, ker prah, ki nam gre na živce, sam od sebe zagotovo ne bo izginil. In prav zato je najbolje, da ne razmišljamo preveč, ampak si raje zavrtimo dobro glasbo ali zanimiv podkast in gremo v akcijo.

Katere krpe so primerne za brisanje prahu?

Za odstranjevanje prahu potrebujemo krpo, ki ne pušča vlaken in omogoča temeljito odstranjevanje prahu s površin, od polic, pohištva, strojev, ogledal do težje dostopnih mest, kot so vogali. Po možnosti damo prednost krpam iz mehkejših tkanin, ki ne bodo povzročale prask ali mikro poškodb. Odlična izbira so lahko krpe iz mikrovlaken, ki so nežne, a dovolj učinkovite, da odstranjujejo prah. Prav tako so primerne antibakterijske krpe ali krpe, ki imajo antistatične lastnosti, saj preprečujejo, da bi se prah (pre)hitro vrnil.

Odločimo se lahko tudi za pralne krpe, ki jih lahko večkrat uporabimo, naredimo nekaj za okolje in še prihranimo.

Kdaj je bolje suho čiščenje in kdaj z vodo?

Za večino površin, kot so les, steklo, plastika in kovina, potrebujemo samo suho krpo, še najbolje iz mikrovlaken, medtem ko moramo pri trdovratnem prahu uporabiti tudi vodo. Običajno je najbolj priročna navadna voda iz pipe, a moramo paziti, da ni preveč trda, ker lahko povzroči madeže ali obloge. V tem primeru lahko uporabimo destilirano oziroma filtrirano vodo.

Za trdovratnejšo umazanijo je bolje uporabiti toplo vodo, a ne prevroče, še posebej za površine, kot so les, lakirano pohištvo in podobno.

Ali potrebujemo tudi čistila in kakšna?

Čiščenje prahu s krpo in vodo je lahko učinkovito, vendar v nekaterih primerih, na primer, če gre za mastne madeže ali lepljivo umazanijo, nam bo zagotovo lažje, če bomo uporabili tudi čistila, ki so specializirana za tovrstno umazanijo. Pred njihovo uporabo je vsekakor priporočljivo, da natančno preberemo navodila, da se prepričamo, ali so primerna tudi za površine, ki jih želimo očistiti. S tem bomo preprečili nezaželene posledice, kot so razbarvanje, razjede ali druge poškodbe.

Pri čiščenju oken in ogledal navadno uporabljamo čistilo za steklo, ki ga lahko obrišemo tudi s papirjem, ki smo ga prej zmečkali.

Kaj je priporočljivo prej – posesati ali pobrisati prah?

Priporočljivo je najprej pobrisati prah in šele nato sesati, saj tako preprečimo, da bi se prah raznašal po prostoru med sesanjem. Poleg tega lahko že pri brisanju prahu očistimo bolj težko dostopna mesta, ki jih s sesalcem ne bomo mogli doseči. Ko smo pobrisali prah, pa je na vrsti sesanje, s katerim odstranimo še morebitne ostanke prahu ali umazanije.