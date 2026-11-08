Pozimi se številna gospodinjstva soočajo z enako težavo: perilo se suši počasneje, zunaj pogosto dežuje, sušilnega stroja pa nimajo vsi. Zato stojalo za sušenje perila pogosto pristane tam, kjer je pač prostor. Ob radiatorju, v spalnici ali tik pred oknom.
Toda strokovnjaki opozarjajo, da izbira prostora ni le vprašanje udobja. Napačna lokacija lahko poveča vlago v prostoru, povzroči rosenje oken in dolgoročno celo ustvari pogoje za nastanek plesni.
Na Dominvrt.si smo že večkrat pisali o tem, da je pozimi ob sušenju perila ključnega pomena prezračevanje prostorov in nadzor vlage. Tokrat pa preverjamo, katera mesta v stanovanju so za sušenje perila najmanj primerna.
Spalnica ni najboljša izbira
Ko zmanjka prostora, mnogi stojalo postavijo kar v spalnico. Zdi se praktično, saj prostor običajno ni zelo obremenjen čez dan, a strokovnjaki takšno rešitev odsvetujejo. Mokro perilo namreč med sušenjem oddaja veliko količino vodne pare. Po nekaterih ocenah lahko eno samo pranje v zrak sprosti od 1,5 do več kot 2 litra vlage.
Če ta vlaga ostaja v prostoru, se poveča relativna zračna vlažnost, kar lahko povzroči kondenz na hladnih površinah in ustvari ugodne pogoje za razvoj plesni. Še posebej problematično je, če v isti sobi tudi spite.
Tudi kopalnica ni vedno prava rešitev
Na prvi pogled se zdi logično, da bi perilo sušili v kopalnici. Tam nastajata para in vlaga že zaradi prhanja, zato marsikdo meni, da dodatna vlaga ne more narediti velike razlike.
A težava je prav v tem. Kopalnice so pogosto že med najbolj vlažnimi prostori v domu. Če nimajo učinkovitega prezračevanja ali zmogljivega ventilatorja, lahko sušenje perila stanje še poslabša.
Mokra oblačila na radiatorjih niso dobra ideja
To je verjetno ena najpogostejših zimskih navad. Mokro perilo obesimo neposredno na radiator in pričakujemo, da bo hitreje suho.
Strokovnjaki pa opozarjajo, da takšno sušenje ni najbolj priporočljivo. Ko vroč radiator segreva mokra oblačila, se voda hitreje sprošča v zrak, kar dodatno povečuje vlago v prostoru. Hkrati oblačila zmanjšajo učinkovitost ogrevanja, saj toplota težje kroži po prostoru.
Posledice so lahko mokra okna, kondenz na stenah in povečano tveganje za nastanek plesni, zlasti v stanovanjih, kjer je prezračevanje pomanjkljivo.
Kje je torej najboljše mesto?
Po priporočilih strokovnjakov je najboljša izbira ločen prostor, ki ga je mogoče redno prezračevati. To je lahko uporabni prostor, shramba, manj uporabljena soba ali prostor, kjer lahko občasno odprete okno in omogočite kroženje zraka. Pozimi lahko perilo sušite tudi na zastekljeni terasi ali balkonu.
Pomembno je tudi:
- da med oblačili pustite dovolj prostora,
- da po pranju uporabite visoke vrtljaje centrifuge,
- da po pranju vključite še eno, dodatno centrifugo,
- da prostor redno prezračujete,
- da vlaga v prostoru ne ostaja ujeta več ur ali celo dni.
Če pogosto sušite perilo v stanovanju, strokovnjaki kot učinkovito rešitev omenjajo tudi razvlaževalnik zraka, ki lahko bistveno zmanjša količino vlage v prostoru in pospeši sušenje.
Težava ni perilo, ampak vlaga, ki ostane v vašem domu
Sušenje perila v stanovanju samo po sebi ni nevarno. Težava nastane takrat, ko vlaga nima kam oditi. Posledice sprva opazimo na oknih, nato na vogalih prostorov, sčasoma pa lahko tudi v obliki plesni in zatohlega vonja.
Zato je pri zimskem sušenju perila pogosto pomembnejše vprašanje od "kako hitro se bo posušilo?" pravzaprav to, kam ste postavili stojalo za sušenje.
Viri: Express
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