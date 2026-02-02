Na mokrem perilu, ki smo ga pozabili v pralnem stroju, se lahko hitro začnejo nabirati bakterije in plesen, kar povzroči neprijeten vonj. Plesen je namreč gliva, ki uspeva v toplih in vlažnih okoljih, zato je pralni stroj idealno mesto zanjo.

Če na opranem perilu opazite rumene al sive madeže, oblačila najverjetneje ni več mogoče rešiti.

Če so bila vlažna oblačila ali posteljnina v pralnem stroju ali košari več kot nekaj ur, je priporočljivo, da jih ponovno operemo. Če je minilo že več kot 12 ur pa je skoraj gotovo, da potrebujejo ponovno pranje.

Posledice puščanja perila v pralnem stroju

Če mokra oblačila pogosto ostajajo mokra, to sčasoma oslabi njihova vlakna, kar lahko povzroči, da se oblačila hitreje obrabijo – še posebej, če so narejena iz naravnih materialov, kot sta bombaž ali volna. Poleg tega je plesen, ki se razvije na oblačilih, precej neprijetnega vonja in ima lahko negativne učinke na zdravje. Tudi če mokra oblačila nimajo neprijetnega vonja, so verjetno zaradi dolgotrajnega sedenja v pralnem stroju precej zmečkana. Plesen pa lahko prizadene tudi sam pralni stroj, ki mu s tem skrajšamo življenjsko dobo.

Kako preveriti, ali perilo potrebuje ponovno pranje?

Če je vaše mokro perilo v stroju ležalo manj kot 12 ur in niste prepričani, ali ga je treba še enkrat oprati, jih povohajte in se prepričajte, ali smrdi po zatohlem.

Perilo po pranju čim prej obesite ali prestavite v sušilni stroj.

Preglejte tudi morebitne vidne znake, kot so beli, sivi ali zeleni madeži s puhasto ali praškasto teksturo. Tega oblačila morda ni več mogoče rešiti, vseeno pa ga lahko poskusite ponovno oprati in čim hitreje posušiti. Če vonja ne zaznate, perilo preprosto obesite, da se posuši, ali pa ga preložite v sušilni stroj. Pri tem upoštevajte, da lahko tudi vonj pralnega praška ali mehčalca zaduši vonj po plesni, kar pa ne pomeni, da ta ni prisotna. Če redno pozabljate na svoje perilo, je morda bolje uporabiti detergent brez vonja ali kemikalij, ki ne prikrije znakov plesni, da boste lažje ugotovili, ali je potrebno drugo pranje. Da se izognete tej težavi, se navadite prižigati stroj vsak teden ob istem času ali pa si na telefonu nastavite časovnik, ki vas bo spomnil, da je perilo oprano.