Predstavljamo šest pogostih navad čiščenja kuhinje, ki bodo vaš prostor naredile le še bolj umazan, zato se jih raje izogibajte.

Ne menjavate gobic dovolj pogosto

Kuhinjske gobice niso namenjene temu, da bi trajale večno, mnogi ljudje pa pozabijo na njihovo redno menjavanje. Dobro pravilo, ki se ga velja držati je, da gobico zamenjate vsaj enkrat na mesec. Enkrat na teden jo je priporočljivo tudi očistiti, tako, da jo namočite v kis. Druga taktika je, da gobico sperete pod čisto tekočo vodo in jo nato za eno minuto pustite v mikrovalovni pečici. To je sicer izvedljivo le, če gre za gobice, ki ne vsebujejo kovinskih elementov.

Preberi še Trik, s katerim bo gobica za pomivanje posode spet čista

icon-expand Kuhinjske gobice niso namenjene temu, da bi trajale večno. FOTO: Shutterstock

Preveč dosledno upoštevate seznam za čiščenje

Čeprav je pametno imeti okviren načrt čiščenja, sledenje popolnoma istemu seznamu opravil prav vsakič, ni pametna praksa. Bolje je, če si pri vsakem čiščenju ustvarite navado treh do petih fiksnih opravil, nato pa vključite še pet do deset občasnih čistilnih opravil, ki jih izmenjujete. Primeri fiksnih opravil vključujejo sesanje, čiščenje kuhinjskih pultov in brisanje tal, medtem ko primeri občasnih opravil pomenijo čiščenje podnožja mize in stolov, okenskih polic, zaves in podobnega. Zaradi tega se bo sam postopek čiščenja kot celote zdel manj ponavljajoč in manj obremenjujoč.

Preberi še Poznate metodo čiščenja 'petih stvari'?

icon-expand Sledenje popolnoma istemu seznamu opravil prav vsakič, ni pametna praksa. FOTO: Shutterstock

Ne čistite košev za smeti

Morda mislite, da koš za smeti ni nekaj, čemur bi morali posvečati preveč pozornosti, vendar pa je nujno, da ga enkrat na dva tedna temeljito operete in razkužite. Postopek je precej preprost in hiter. Koš za smeti preprosto obrišite z vodo in detergentom za pomivanje posode. Po želji dodajte malo sode bikarbone, da odstranite vonjave.

icon-expand Tudi koš za smeti potrebuje redno čiščenje. FOTO: Adobe Stock

Najprej očistite kuhinjska tla

Kuhinjska tla vam morda povzročajo težave, vendar je pomembno, da s čiščenjem počakate, dokler ne opravite z drugimi deli kuhinje. Umazanija, odpadki in celo kakšna razlita tekočina bodo med čiščenjem kuhinje morda pristali na tleh, zato je čiščenje tal najprej pogosto izguba časa. Če ne želite tega opravila ponavljati, si ga raje prihranite ter z njim zaključite čiščenje kuhinje.

icon-expand Brisanje tal je opravilo, ki se ga v kuhinji lotimo čisto na koncu. FOTO: Adobe Stock

Pozabljate na čiščenje pomivalnega stroja

Vaš pralni stroj vsakodnevno opravlja umazano delo, mnogi pa pogosto pozabljajo, da tudi sam občasno potrebuje čiščenje. Svojemu pomivalnemu stroju privoščite nekaj ljubezni tako, da ga očistite enkrat mesečno, pri čemer osvežite filtre, razpršilnike in odtoke. Najboljši način za reševanje teh nalog je uporaba namenskih čistilnih raztopin za pomivalni stroj, ki pomagajo odpraviti vonjave in ostanke.

Preberi še Odstranite vonjave iz pomivalnega stroja v 4 korakih

icon-expand Če pozabljate na čiščenje pomivalnega stroja, tvegate umazano posodo. FOTO: Shutterstock

Čistilo pršite neposredno po pultu

Verjeli ali ne, uporaba čistilnih razpršil v kuhinji je nekaj, kar veliko ljudi počne narobe. Obstajata dve pogosti napaki, ki jih ljudje delajo v zvezi s čistilnimi razpršili. Prva je, da čistilo pršite neposredno na površino, ki jo je treba očistiti. V resnici je učinkoviteje raztopino popršiti neposredno na krpo ali brisačo, saj lahko to pomaga preprečiti nastanek lis in madežev. Še ena pa je, da površine obrišete prehitro, preden bi čistila lahko učinkovala.

icon-expand Čistila nikoli ne pršite neposredno po pultu. FOTO: Shutterstock