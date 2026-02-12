Zakaj pajki ne marajo močnih vonjev

Pajki imajo zelo občutljive čutne organe na nogah, s katerimi zaznavajo okolico. Močni vonji lahko zmedejo ali motijo njihovo sposobnost zaznavanja plena ali varnih kotičkov, zato se jim raje izogibajo. To je razlog, da močne arome delujejo kot naravno odganjalo.

Preberi še Pajki se najpogosteje zadržujejo v domovih, kjer vlada nered

1. Poprova meta Vonj poprove mete, bodisi v obliki eteričnega olja ali posušene mete, je za pajke močno odbojen. Močan, mentolast vonj jih odvrne od območja. Za uporabo lahko v steklenico z razpršilom zmešate nekaj kapljic olja poprove mete in vodo ter razpršite po kotih, oknih in vratih ali pa namočite bombažne kroglice in jih položite na problematična mesta. 2. Citrusi – limona, pomaranča, limeta Pajki ne marajo ostrih, kislih arom citrusov, ki jih motijo pri zaznavanju okolice. Sveže lupine limone, pomaranče ali limete lahko položite na pragove in police, lahko pa pripravite razpršilo z mešanico citrusnih olj in vode. Poleg odganjanja pajkov bo vaš dom tudi prijetno dišal.

icon-expand Pajki ne marajo ostrih, kislih arom citrusov ... FOTO: Shutterstock

3. Kis Čeprav je beli kis za ljudi prijeten in neškodljiv, je za pajke zelo neprijeten. Zmešajte enake dele kisa in vode v razpršilu ter mešanico nanesite okoli vhodov, okenskih polic in drugih mest, kjer se pajki zadržujejo. To je naravna in poceni metoda, ki jo je enostavno uporabiti. 4. Eterična olja z močnimi aromami Poleg mete in citrusov obstajajo še drugi vonji, ki jih pajki ne marajo, na primer: - evkaliptus - olje čajevca - cimet - sivka - nageljnove žbice Nekaj kapljic izbranega olja zmešajte z vodo in razpršite ali pa namočite bombažne kroglice ter jih položite na problematična mesta. 5. Dodatne naravne metode Zelišča in rastline: Meta, žajbelj, sivka ali vijolice oddajajo vonjave, ki pajke odganjajo. Čiščenje in urejenost: Pajki se radi skrivajo v temnih, neurejenih kotičkih; redno čiščenje zmanjša njihovo prisotnost. Tesnjenje lukenj in rež: Zatesnitev razpok in vrzeli na oknih ali pragovih zmanjša možnost, da pridejo v notranjost.

Nasveti pri uporabi vonjev

Redno obnavljanje: Vonji sčasoma oslabijo, zato jih je treba obnavljati vsakih nekaj dni ali po čiščenju. Varnost: Pri uporabi močnih olj bodite previdni v bližini otrok in hišnih ljubljenčkov, saj so lahko nekatera zanje dražeča ali škodljiva. Kombinacija metod: Najboljši učinek boste dosegli s kombinacijo uporabe vonjev in drugih pristopov, kot sta čiščenje in tesnjenje razpok.

Preberi še Tako boste odgnali mrčes iz vaše hiše