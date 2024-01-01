Naravno

6 idej, kako porabiti buče po noči čarovnic

Noč čarovnic je mimo in čas je, da s svojih okenskih polic, balkonov in teras pospravimo strašljive buče. Ena možnost je, da jih odvržemo v koš za smeti, čeprav, roko na srce, ta ni najbolj okolju prijazna. Če jih nameravamo zavreči, naj bo to vsaj na kompost, še bolje pa je, da jim poiščemo nov namen. Mi imamo kar nekaj idej, kako lahko buče uporabimo ponovno!