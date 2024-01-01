Dominvrt.si
Naravno

Živali

Okolje

Živali

Triki

Naravno

V svetu kulinarike peteršilj velja tako za zelenjavo kot zelišče, odvisno od tega, zakaj in predvsem kateri njegov del uporabimo. Čeprav je zaradi svoje bogate vrednosti vitamina A, C in K zelo cenjen in v večini kuhinj že kar nepogrešljiv, pa lahko v določenih primerih deluje tudi toksično. Veste, v katerih primerih in zakaj je njegovo uživanje odsvetovano?

Naravno

Tako lahko povsem naravno pospešimo zorenje kakijev

Kaki je čudovito jesensko sadje, ki pa pogosto pri dozorevanju potrebuje nekaj naše pomoči. Trd in nezrel kaki ima namreč trpek in neprijeten okus, toda po drugi strani je ravno prav zrel sadež prijetnega medenega okusa in nežne teksture. V nadaljevanju zato ponujamo nekaj trikov, kako pospešiti njihovo zorenje v domači kuhinji.

Naravno

Noč čarovnic je mimo in čas je, da s svojih okenskih polic, balkonov in teras pospravimo strašljive buče. Ena možnost je, da jih odvržemo v koš za smeti, čeprav, roko na srce, ta ni najbolj okolju prijazna. Če jih nameravamo zavreči, naj bo to vsaj na kompost, še bolje pa je, da jim poiščemo nov namen. Mi imamo kar nekaj idej, kako lahko buče uporabimo ponovno!

Naravno

Gozdna terapija je umirjen, čuječ sprehod po gozdu, ki nas s pomočjo čutov ponovno poveže z naravo in s samimi seboj. Gre za prakso, ki je k nam prišla iz Japonske, njeni pozitivni učinki pa se kažejo tako v zniževanju stresa kot v krepitvi imunskega sistema in splošnem boljšem počutju. Več o tem, kako nam gozd lahko pomaga do bolj srečnega, mirnega in zdravega življenja, nam je povedala Silvija Jeraj, izvajalka gozdne terapije.

Naravno

Kutina je sadno drevo, cenjeno zaradi aromatičnih plodov in čudovitih spomladanskih cvetov. Čeprav izvira z Bližnjega vzhoda, so jo v preteklosti močno vzljubile tudi naše babice in dedki. Spoznajte vse o tej vsestranski rastlini, ki daje okusno hruškasto sadje.

Naravno

Vednozeleni gornik - majhen, a čudovit grm, je več kot le rastlina, ki ljubi mraz. Njegovi zimzeleni listi pa niso le dokaz njegove odpornosti in trdoživosti, temveč tudi zakladnica koristi za človekovo zdravje. Preberite več o tej zdravilni rastlini iz družine vresovk.

Naravno

Jesenska grmovnica z zdravilnimi plodovi, ki nas pozimi rešujejo pred boleznimi

Šipek je nadvse vsestranska grmovnica, ki prav v vsakem letnem času prinese nekaj novega. Skozi celo leto nam lahko kot živa meja nudi zasebnost, poleti ustvari čudovite rožnate cvetove, jeseni pa nam daje zdravilne in okusne plodove.

Naravno

Ambrozija, pelinolistna ambrozija in žvrklja – vse to so imena za na pogled nič kaj impresivno rastlino, ki se zlahka zlije z okoljem, toda v njem povzroči veliko škode. Ta invazivna severnoameriška enoletnica je pri nas označena kot nevarna rastlina, pri rokovanju z njo pa je potrebna velika previdnost.

Naravno

Narava nam vse leto ponuja obilo takšnih in drugačnih dobrot, če smo jih ob sprehodu skozi gozd le pripravljeni videti. Pogovarjali smo se z Jožetom Podbojem, ki se je sicer s svetom gob in najrazličnejših užitnih divjih rastlin srečal razmeroma pozno, danes pa velja za velikega strokovnjaka in poznavalca na tem področju.

Naravno

Brezov ded je užitna goba iz družine cevark, ki jo največkrat najdemo v listnatih gozdovih. Ta značilna jesenska goba zlasti pogosto raste v simbiozi z brezami, od koder izvira tudi njeno ime.

Naravno

Nobena skrivnost ni, da je pranje perila za okolje precej obremenjujoče, a se mu po drugi strani nikakor ne moremo izogniti. Poraba energije in vode je neizogibna, poleg tega pa večina klasičnih detergentov za pranje perila vsebuje snovi, ki niso biološko razgradljive in močno onesnažujejo okolje ter imajo nenazadnje vprašljiv učinek na naše zdravje. Vse to so razlogi, ki vas bodo morda prepričali, da si detergent iz kostanja pripravite kar sami.

Naravno

Jesenski sadež, ki bo dozorel vsak čas, a ga nikar še ne nabirajte

Trnulja je pri nas nekoliko manj poznan, a izjemno zdravilen sadež, ki na videz spominja na borovnice ali pa na miniaturne slive. Drevo je poznano tudi kot črni trn, njegovi plodovi, ki se pojavijo jeseni, pa so izjemno zdravilni in široko uporabni.

