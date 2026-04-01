Čemaž je nadvse zdravilna rastlina, ki pa jo zlahka zamenjamo z nekaterimi drugimi, ki jih nikakor ni varno uživati. Šmarnica je najpogostejša strupena rastlina, ki raste v podobnem času kot čemaž in v najboljšem primeru povzroči blago zastrupitev, v hujšem pa zelo resne zdravstvene zaplete. Čemaž je podoben tudi drugim rastlinam, zato previdno!

Čemaž, jesenski podlesek, bela čmerika in šmarnica

Bi prepoznali šmarnico in čemaž?

Šmarnica je ena izmed rastlin, ki na prvi pogled spominjajo na čemaž, toda v resnici gre za zelo strupeno rastlino, ki vsebuje snovi, ki negativno vplivajo na delovanje srčne mišice. Ljudje zamenjujejo ti dve vrsti predvsem zaradi podobnih listov.

Čemaž ima izrazit vonj

Medtem ko je divji česen član družine čebulnic in ima izrazit vonj po čebuli ali česnu, šmarnica tega značilnega vonja nima, kar je ena najbolj očitnih razlik med obema rastlinama, preden se pojavijo cvetovi.

Podroben pogled razkrije tudi razlike v listih

Obstaja pa tudi nekaj razlik med listjem obeh rastlin, vendar je te težje opaziti, zlasti pri mladih rastlinah zgodaj v sezoni. Listi divjega česna rastejo ločeno, vsak posebej na svojem steblu, njihova barva pa se iz svetlo zelene navzdol po steblu spreminja v bolj bled zelen odtenek. Žile na listih divjega česna so bolj razmaknjene kot na listu šmarnice. Šmarnico lahko prepoznamo tudi po tem, da sta na vsakem steblu dva lista, pogosto z rdečo ovojnico na dnu.

Ko se razvijejo cvetovi, ni več dileme

Ko rastline enkrat cvetijo, je veliko lažje opaziti razlike med njimi. Čemaž ima bele, zvezdaste cvetove, ki oblikujejo ploščate do sferične glavice. Šmarnica pa v maju ali začetku junija ustvari bele ali roza zvonaste cvetove, združene v grozde po 6–12 zvončkov na vsaki strani stebla. Kasneje se pojavijo še jagode, ki sčasoma postanejo rdeče.

Kaj storiti, če zaužijemo šmarnico?

Preprosto okušanje majhnega koščka šmarnice bo najverjetneje povzročilo slabost. Dobra novica je, da je takšna količina toksina zelo verjetno premajhna, da bi povzročila resno zastrupitev, vendar pa je namerno uživanje šmarnice kljub temu milo rečeno – odsvetovano. Situacija je drugačna, kadar zaužijemo velike količine. V tem primeru moramo nemudoma poiskati zdravniško pomoč. Simptomi zastrupitve se kažejo kot pekoča bolečina v ustih, bruhanje, slabost, driska, omotica. Zastrupitev lahko povzroči tudi srčno aritmijo. V nekaterih primerih lahko pri bolj občutljivih ljudeh že šopek šmarnic povzroči glavobol in občutek pekočih oči.

icon-expand Čemaž je nadvse zdravilna rastlina, toda pri nabiranju velja previdnost. FOTO: Shutterstock