Gotovo vam je znan občutek, ko stopite pod vročo prho in se v vašem telesu v trenutku sprosti vsa napetost, ki se je nabirala skozi ves dan. Zdaj pa si predstavljajte, da globoko vdihnete prijeten svež, zemeljski vonj, pomešan z vročo paro.

Občutek spa centra lahko lahko ustvarite kar doma – z vejico evkaliptusa

Če se to sliši kot nekaj, kar bi doživeli samo v razkošnem dnevnem zdravilišču, pomislite še enkrat. Izkušnjo prhanja v zavetju lastnega doma lahko izboljšate tako, da na steno ali strop tuš kabine obesite evkaliptus.

Ali ima tuširanje z evkaliptusom tudi kakšne pozitivne zdravstvene koristi?

Poleg tega, da je prijetno, ima tuširanje z velikim šopkom evkaliptusa tudi nekaj drugih prednosti. Ko evkaliptus obesite pod prho, para sprosti eterična olja v njem, kar lahko pomaga pri čiščenju zamašenega nosu in vnetjih, povezanih z okužbo sinusov in bronhijev.

Za prijetno sprostitev pod prho je dovolj že ena večja vejica evkaliptusa

Svež evkaliptus lahko kupite v lokalni cvetličarni ali v trgovini z rastlinami – pri čemer ni potrebe po pretiravanju. Bolj kot količina je pomembno, da je evkaliptus svež in pridelan čim bolj naravno. Zadošča že vejica ali dve, odvisno od velikosti. Večji šopek je več kot dovolj za cel mesec.

Evkaliptus odpira dihalne poti

Obešanje evkaliptusa pod prho je lahko koristno kot dodaten način za lajšanje simptomov prehlada. Znana je tudi uporaba samega izvlečka ali eteričnega olje v zdravstvene namene. Sposobnost te rastline, da odmaši zamašen nos, je posledica njegovih protivnetnih učinkov. Vnetje in otekanje, ki jih povzročajo okužbe zgornjih dihal, preprečujejo pravilno odvajanje sluzi, kar lahko vodi do zamašenega nosu.

Sprošča napetost v telesu in umu

Parna kopel z vonjem evkaliptusa bo vašo kopalnico spremenila v pravo oazo za sprostitev. Sproščanje eteričnih olj, ki se naravno nahajajo v evkaliptusu, pozitivno vpliva na zniževanje ravni stresa in anksioznosti in na splošno izboljša počutje.

Kljub temu, da pozitivno vpliva na človeka, je za živali strupen

Če se odločite svojo tuš kabino osvežiti s šopkom evkaliptusa, to lahko storite brez skrbi, saj ta za človeka ne predstavlja nobenega zdravstvenega tveganja, ravno nasprotno, njegov učinek je pomirjujoč in sproščujoč. Vendar pa je evkaliptus strupen za mačke in pse, zato se rastlini skušajte izogniti ali pa dosledno zapirajte vrata kopalnice, če imate doma hišne ljubljenčke. Namesto sveže rastline lahko pod tušem uporabite tudi koncentrirano eterično olje evkaliptusa. To storite tako, da na košček vate nakapljate nekaj kapljic tega in položite na rob ali poličko v kabini. V tem primeru velja dodatno opozorilo, da s količino ne pretiravajte – dve ali tri kapljice povsem zadostujejo, saj pretirano vdihavanje povzroča glavobol.