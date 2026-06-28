Obstaja več preverjenih načinov sušenja zelišč, pri čemer je cilj ohraniti čim več arome, barve in eteričnih olj.

Sušenje na zraku

Najpogostejša metoda je naravno sušenje na zraku. Zelišča se povežejo v majhne šopke in obesijo na glavo v suhem, zračnem in temnem prostoru. Ta način je še posebej primeren za trša zelišča, kot so rožmarin, timijan in origano, saj dobro prenašajo počasnejše sušenje. Pomembno je, da šopki niso pretesno zvezani, saj mora med njimi krožiti zrak, sicer lahko pride do plesni.

icon-expand Sveža zelišča in zdravilne rastline FOTO: Dreamstime

Sušenje na rešetki ali pladnju

Kot navaja Livingetc, lahko zelišča razporedimo tudi po mreži ali pladnju v eni plasti. Ta način omogoča enakomerno sušenje in je primeren za bolj občutljive liste. Prednost te metode je, da zelišča ohranijo več barve in naravne arome, saj niso stisnjena v šopke in imajo več stika z zrakom.

Uporaba sušilnika ali pečice

Nekateri viri, med njimi Gardenary, navajajo tudi uporabo sušilnika, ki omogoča hitrejši in bolj nadzorovan proces. Zelišča se sušijo pri nizkih temperaturah, običajno med 40 in 50 stopinjami Celzija. Ta metoda je posebej uporabna pri zeliščih z večjo vsebnostjo vlage, saj zmanjšuje tveganje za nastanek plesni.

icon-expand Najpogostejša metoda je naravno sušenje na zraku. FOTO: Profimedia

Kako pravilno pripraviti zelišča pred sušenjem

Čiščenje in priprava Zelišča je priporočljivo nabrati v dopoldanskem času, ko vsebujejo največ naravnih olj. Pred sušenjem jih je treba nežno očistiti umazanije in odstraniti poškodovane liste. Ključno je, da se zelišča ne poškodujejo, saj to pospeši izgubo arome. Pravilno rezanje Kot navaja Royal Horticultural Society (RHS), je priporočljivo uporabljati ostre škarje in rezati cela stebla, kjer je to mogoče, saj se tako bolje ohranijo eterična olja in struktura rastline. Shranjevanje posušenih zelišč Ko so zelišča popolnoma suha, jih je treba shraniti v nepredušne posode. Stekleni kozarci so najboljša izbira, saj ne prepuščajo vlage in pomagajo ohraniti aromo. Zelišča je treba hraniti v hladnem in temnem prostoru, stran od svetlobe in toplote. Ključno je, da so zelišča popolnoma suha, saj lahko že minimalna vlaga povzroči plesen. Prav tako je priporočljivo označiti kozarce z imenom zelišča in datumom shranjevanja.

Koliko časa ohranijo aromo?

Večina posušenih zelišč ohrani kakovost približno eno leto. Po tem začne aroma postopoma bledeti, zato je priporočljivo redno obnavljanje zalog. Posušena zelišča so tudi bolj koncentrirana od svežih, zato jih je treba uporabljati v manjših količinah. Sušenje je ena najstarejših in najučinkovitejših metod konzerviranja zelišč, saj omogoča uporabo skozi vse leto in ohranja večino njihove kulinarične vrednosti, če je postopek pravilno izveden.

icon-expand Zelišča je priporočljivo nabrati v dopoldanskem času. FOTO: Shutterstock

Najlažja zelišča za sušenje

Rožmarin Ena najbolj "nezahtevnih" rastlin za sušenje. Ima trda, igličasta stebla, zato se zelo dobro suši na zraku. Aroma se lepo ohrani tudi po sušenju. Timijan Zelo hvaležen za sušenje, ker ima majhne liste in olesenela stebla. Obdrži močan okus tudi po dolgem shranjevanju. Origano Hitro se suši in ohrani intenzivno aromo. Idealno ga je obesiti v šopkih ali sušiti na mreži. Žajbelj Listi se lepo sušijo na zraku ali na pladnju. Po sušenju ohrani značilen, močan vonj. Meta Čeprav ima malo več vlage, se še vedno dobro suši – le pomembno je, da je v tankem sloju in na zračnem prostoru.

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