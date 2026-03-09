Sharanjevanje česna je lahko presenetljivo zahtevno, saj glavice že po nekaj tednih pogosto začnejo pokati, kaliti ali izgubljati značilen okus. Mnogo ljudi česen hrani v keramičnih posodah, mrežastih vrečkah ali preprosto na kuhinjskem pultu, a ti pristopi pogosto ne zagotovijo optimalnih pogojev za dolgoročno obstojnost. Za učinkovito rešitev je treba razumeti, kako česen reagira na svetlobo, toploto in vlago – ter kakšne rešitve strokovnjaki dejansko priporočajo.

Preprost trik za daljšo obstojnost česna: kartonska škatla za jajca

icon-expand Česen v košarici FOTO: Shutterstock

Ena najzanesljivejših metod prihaja iz prakse izkušenih vrtnarjev. Priznana strokovnjakinja za vrt Jen Jackson, avtorica projekta Growing Things Daily, je za Simply Recipes pojasnila, da je eden najučinkovitejših načinov shranjevanja česna povsem preprost: uporaba kartonske škatle za jajca. Vsako glavico položite v svoj predalček, kot bi tam shranjevali jajca. Zakaj ta metoda deluje? - škatla blokira svetlobo, ki pospešuje kalitev, - karton omogoča dober pretok zraka, kar zmanjšuje nabiranje vlage, - glavice so med seboj ločene, zato se morebitna plesen ali poškodba ne razširita tako hitro. Ta pristop je enostaven, ne zahteva posebne opreme in česen lahko ostane svež tudi več mesecev.

Zakaj ravno karton? Ključni razlogi, ki jih potrjujejo strokovnjaki

icon-expand česen FOTO: Adobe Stock

Kot pojasnjuje Jen Jackson za Simply Recipes, karton rešuje dve največji težavi: zadrževanje vlage in pretirano svetlobo. Karton namreč: - vpija odvečno vlago, - omogoča zračenje, - preprečuje segrevanje glavic, - ustvarja temno, stabilno mikrookolje. Pomembno je uporabiti izključno kartonsko embalažo. Plastične ali stiroporne škatle zadržujejo vlago, kar ustvarja idealne pogoje za pojav plesni in mehčanje strokov.

Kje česen najbolje zdrži? Izberite prostor s stabilnimi pogoji

Tudi najboljša metoda shranjevanja ne bo uspešna, če česna ne hranite na pravem mestu. Jacksonova pojasnjuje, da svoje škatle hrani v hladnem, suhem in temnem prostoru, najpogosteje na polici v kleti. Optimalni pogoji so: - suho okolje – vlaga spodbuja propadanje, - nižja temperatura – toplota pospešuje kalitev, - tema – svetloba sproži rast poganjkov. Izogibajte se shranjevanju v bližini radiatorjev, pomivalnega stroja, pečice ali na okenski polici. Tudi shranjevanje v hladilniku se odsvetuje, saj hladnejši zrak in nihanje temperature pospešita vlaženje strokov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kakovost v izhodišču: zakaj ni ves česen enako obstojen

Kakovost česna ob nakupu močno vpliva na to, kako dolgo bo zdržal doma. Jen Jackson poudarja, da kupljeni česen pogosto nima znanega datuma pobiranja ali hranjenja, zato lahko v trgovino pride že delno oslabljen. Pri nakupu izberite glavice, ki so: - trdne in težke glede na velikost, - z dobro oprijetimi zunanjimi listi, - brez mehkih točk, poškodb ali znakov plesni. Strokovnjaki priporočajo tudi nakup česna pri lokalnih pridelovalcih ali na tržnici, saj je svežina praviloma boljša, kar neposredno podaljša rok uporabe.

Preverjeno enostaven način za dolgotrajno svežino