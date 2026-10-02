Jesen je za mnoge neločljivo povezana z nabiranjem kostanja. Če se odpravljate na kostanjev pohod, je dobro vedeti, da kostanj ne raste enakomerno po vsej Sloveniji.

icon-expand Na kostanjev pohod se odpravite po nekaj suhih jesenskih dneh. Takrat je na tleh običajno največ sveže odpadlih plodov. FOTO: Shutterstock

Po podatkih Zavod za gozdove Slovenije navadni kostanj najbolje uspeva v toplejših nižinskih in gričevnatih predelih države. Zemljevid razširjenosti kostanja kaže, da ga je največ v osrednjem, vzhodnem in jugozahodnem delu Slovenije.

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Med območji, kjer nabiralci pogosto najdejo kostanj, so: - Dolenjska, - Bela krajina, - Posavsko hribovje, - okolica Ljubljane, - Haloze in Slovenske gorice, - Kras in del Primorske. Na drugi strani je kostanj precej redkejši v višjih alpskih predelih ter na severozahodu Slovenije.

icon-expand Zemljevid razširjenosti kostanja v Sloveniji kaže, da ga je največ v osrednjem, vzhodnem in jugozahodnem delu države. Vir: Zavod za gozdove Slovenije. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Pri nabiranju ne pozabite na spoštovanje gozda. Kostanj pobirajte s tal, ne poškodujte dreves in za seboj ne puščajte odpadkov. Tako bo jesenski gozd ostal prijeten za vse obiskovalce. Zavod za gozdove Slovenije obiskovalcem svetuje spoštovanje gozdnega bontona in odgovorno ravnanje v naravi. Pravilnik o varstvu gozdov določa, da posameznik lahko v gozdu za lastne potrebe na dan nabere največ 2 kilograma kostanja.