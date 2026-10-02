Jesen je za mnoge neločljivo povezana z nabiranjem kostanja. Če se odpravljate na kostanjev pohod, je dobro vedeti, da kostanj ne raste enakomerno po vsej Sloveniji.
Po podatkih Zavod za gozdove Slovenije navadni kostanj najbolje uspeva v toplejših nižinskih in gričevnatih predelih države. Zemljevid razširjenosti kostanja kaže, da ga je največ v osrednjem, vzhodnem in jugozahodnem delu Slovenije.
Med območji, kjer nabiralci pogosto najdejo kostanj, so:
- Dolenjska,
- Bela krajina,
- Posavsko hribovje,
- okolica Ljubljane,
- Haloze in Slovenske gorice,
- Kras in del Primorske.
Na drugi strani je kostanj precej redkejši v višjih alpskih predelih ter na severozahodu Slovenije.
Zavod za gozdove Slovenije je javni zavod, ki skrbi za ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in razvoj slovenskih gozdov. Njegova glavna naloga je strokovno načrtovanje in nadzor nad gozdnogospodarskimi dejavnostmi, varstvo gozdov pred škodljivci, boleznimi in požari ter svetovanje lastnikom gozdov. Zavod igra ključno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju, da gozdovi ostanejo zdravi in dostopni za javno uporabo.
Pravi kostanj, znan pod latinskim imenom Castanea sativa, je izjemno pomembna drevesna vrsta, saj nudi življenjski prostor številnim živalskim vrstam in bogati gozdni ekosistem. Njegovi plodovi so pomemben vir hrane za številne gozdne živali, kot so veverice, divji prašiči in ptice. Poleg tega je kostanj cenjen zaradi svojega trpežnega lesa, ki vsebuje veliko taninov, zaradi česar je naravno odporen proti gnitju in se pogosto uporablja v kletarstvu ter pri izdelavi zunanjega stavbnega pohištva.
Čeprav imata podobno ime, sta rastlini povsem različni. Užitni kostanj (Castanea sativa) pripada družini bukovk in ima plodove, ki so zaprti v bodičasti ovojnici, znotraj katere je pogosto več plodov. Nasprotno pa divji kostanj (Aesculus hippocastanum) spada v družino sapindovk in njegovi plodovi niso užitni za ljudi, saj vsebujejo snovi, ki so lahko strupene. Divji kostanj prepoznamo po gladki, zeleni lupini z redkimi bodicami, v kateri je običajno le en večji, okrogel in svetleč rjav plod.
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