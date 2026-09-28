Ko se gozdovi napolnijo z gobarji, večina oči išče jurčke. Toda med listjem in mahom se pogosto skriva tudi kostanjevka, okusna užitna goba, ki jo neizkušeni nabiralci zlahka spregledajo ali zamenjajo za njenega bolj slavnega sorodnika. Prav zato je dobro poznati njene značilnosti, rastišča in nekaj ključnih razlik, ki vam bodo pomagale pri varnejšem nabiranju.

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Po čem prepoznamo kostanjevko?

Kostanjevka je užitna goba, ki je tesna sorodnica priljubljenega jurčka. Njen klobuk je kostanjevo rjav, a s staranjem zbledi. Meri od 5 do 20 centimetrov v premeru. Pod njim se nahaja bledo rumen bet, prekrit z majhnimi rdečkasto rjavimi luskami. Spodnja stran klobuka ima značilno mrežo por, ki sproščajo trose, ko je goba zrela. Ob prerezu kostanjevka začasno pomodri, sicer pa je čvrsta, sladkastega vonja in prijetnega okusa. Starejša goba bo dobila rahlo bleščeč videz, meso pa bo postalo manj čvrsto.

icon-expand Kostanjevka je užitna goba, ki je tesna sorodnica priljubljenega jurčka. FOTO: Adobe Stock

Kako ločimo kostanjevko od jurčka in drugih gob?

Nepoznavalec kostanjevko zlahka zamenja z jurčkom. Lahko jo je zamenjati z žolčastim grenivcem, ki sicer ni strupen, a je zelo neprijetnega okusa, kot pove že njegovo ime. Prepoznamo jo torej po značilni barvi in teksturi klobuka, ki je suh in rahlo žameten na otip. Klobuk je v mladosti pogosto izbočen, s starostjo pa postaja bolj ploščat. Bet zraste do 15 centimetrov visoko.

Kje najpogosteje raste kostanjevka?

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Kostanjevka najraje raste v iglastih (bor, smreka) in mešanih gozdovih, včasih tudi v bližini hrasta, bukve ali kostanja. V listnatih gozdovih jo najdemo redkeje. Raste posamezno ali v večjih skupinah in ima rada vlažna tla, bogata z organskimi snovmi. Nabiramo jo pozno poleti in zgodaj jeseni, morda pa boste imeli srečo, in jo najdete tudi poleti ali celo kasneje v novembru. Topla in mokra jesen prineseta veliko primerkov, sicer pa je kostanjevka v Sloveniji nasploh med pogostejšimi.

Kako kostanjevko pravilno nabiramo?

icon-expand Kostanjevka najraje raste v iglastih in mešanih gozdovih. FOTO: Adobe Stock

Gobo odrežemo en centimeter nad tlemi in ji z majhno krtačo nežno odstranimo prah in zemljo. Nekaj umazanije lahko odstranite tudi tako, da z nožem odrežete spodnji del stebla. Polži in črvi imajo zelo radi te vrste gob, zato preverite, kjer ste zarezali, ali so gobo morda napadli škodljivci in ali je meso čvrsto. Na splošno škodljivci napadajo samo pecelj in srednji del klobuka.

Kakšna je uporabna vrednost kostanjevke?

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Kostanjevka je priljubljena in cenjena zaradi okusa po oreščkih in mesnate teksture. Velja za užitno gobo in je zelo iskana med gobarji in kuharji. Ima blag okus po oreščkih in čvrsto teksturo, zaradi česar je odličen dodatek k juham, enolončnicam in omakam. Vendar pa je pomembno, da gobe ne zamenjate s katero drugo, preden jo zaužijete, saj obstaja več strupenih gob, ki so lahko podobne na pogled. Pred uživanjem je obvezna termična obdelava, uporablja pa se lahko na enak način kot druge vrste gob. Je bogatega okusa in primerna tudi za shranjevanje v posušeni obliki, pri čemer dehidracija precej poudari in izboljša njen okus.

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icon-expand Nepoznavalec kostanjevko zlahka zamenja z jurčkom ali katero drugo gobo. FOTO: Adobe Stock