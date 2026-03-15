Soda bikarbona ni le za peko. Številni prisegajo nanjo za odpravljanje neprijetnih vonjav iz hladilnika. Vprašanje, ali ta starodavni trik res deluje, se pojavlja pogosto. Kljub enostavnosti, znanost potrjuje učinkovitost sode bikarbone pri nevtraliziranju vonjav. Nutricionistka Dani Dominguez poudarja, da je razumevanje, zakaj in kako deluje, ključnega pomena za optimalne rezultate. Učinkovitost sode bikarbone je znanstveno potrjena. Raziskave so pokazale, da so imeli smetnjaki, očiščeni s sodo bikarbono, do 70 % nižjo koncentracijo neprijetnih vonjav. To kaže, da soda bikarbona ne le prikrije, temveč nevtralizira molekule vonjav. Nutricionistka Dani Dominguez poudarja širok spekter njene uporabnosti. S sodo bikarbono lahko osvežiti tudi vzmetnice, vzglavnike, skodelice ...

Kako soda bikarbona deluje: kemija za odpravljanje vonjav

Zakaj je soda bikarbona tako učinkovita? Njena moč je v kemiji. Soda bikarbona, imenovana tudi natrijev bikarbonat, deluje na principu kislinsko-bazične kemije. "Soda bikarbona, poznana tudi kot natrijev bikarbonat, nevtralizira vonjave s kislinsko-bazično kemijo," pravi Dominguez.

Soda bikarbona

To je pomembno, saj večino neprijetnih vonjav povzročajo hlapne molekule, ki so bodisi kisle bodisi bazične. Soda bikarbona kemično reagira s temi molekulami in jih nevtralizira. "Ker mnoge neprijetne vonjave povzročajo hlapne molekule, ki so po naravi kisle ali bazične, lahko soda bikarbona kemično reagira z njimi in jih nevtralizira," razloži Dominguez. Rezultat? Zmanjša se hlapnost teh molekul, kar pomeni, da vonj postane manj izrazit. To je preprost, a močan mehanizem, ki stoji za močjo sode bikarbone.

Pravilna uporaba sode bikarbone za maksimalno učinkovitost

Za najboljše rezultate pri uporabi sode bikarbone v hladilniku je pomembna predvsem pravilna postavitev in količina. Strokovnjakinja za čiščenje Trish Duarte poudarja: "Da bi soda bikarbona zares delovala, potrebuje pretok zraka."

Čiščenje hladilnika

Priporoča, da približno eno skodelico sode bikarbone stresete v plitvo in široko posodo, kar poveča izpostavljeno površino in omogoča boljše delovanje. Posodo nato postavite na primerno mesto v hladilniku, kjer je dober pretok zraka, da bo lahko zajela čim več vonjav.

Ne pozabite na redno menjavo

