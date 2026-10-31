Največja napaka pri shranjevanju orehov: prehitro jih pospravimo

Ko orehe poberemo pod drevesom, je skušnjava velika, da bi jih čim prej pospravili v klet ali shrambo. Vendar sveže obrani plodovi vsebujejo precej vlage, ki mora pred daljšim shranjevanjem izhlapeti. Če mokre orehe zapremo v vreče ali jih naložimo v globoke plasti brez zadostnega kroženja zraka, se lahko začnejo segrevati in plesneti. Na to opozarjajo tudi strokovnjaki s področja sadjarstva. Raziskava, objavljena v reviji Acta Horticulturae, je pokazala, da lahko sveži orehi ob zrelosti vsebujejo od 30 do 40 odstotkov vlage, v deževnih letih pa še več. Če jih po obiranju ne obdelamo in posušimo ustrezno, so zato precej bolj dovzetni za razvoj plesni in druge procese kvarjenja. Orehe je treba po obiranju čim prej očistiti in začeti sušiti. Čakanje v zaprti vreči ali vlažni kleti ni dobra rešitev, zlasti če so plodovi mokri zaradi dežja ali ležijo na vlažnih tleh.

icon-expand Orehe je treba po obiranju čim prej očistiti in začeti sušiti. FOTO: Adobe Stock

Kako pravilno posušiti sveže obrane orehe?

Najpomembnejša sta zračenje in dovolj časa. Orehe najprej ločimo od ostankov zelene zunanje lupine, odstranimo poškodovane plodove in jih razprostremo v tanki plasti na mrežastem pladnju, zračni polici ali drugi čisti podlagi, ki omogoča kroženje zraka. Za sušenje izberemo suh, zračen prostor, zaščiten pred dežjem in neposredno sončno pripeko. Orehe občasno premešamo, da se ne sušijo samo na eni strani. Če jih je veliko, je bolje uporabiti več pladnjev kot vse plodove naložiti na en kup. Britansko kraljevo hortikulturno združenje Royal Horticultural Society pri navodilih za obiranje in shranjevanje orehov priporoča, da pred shranjevanjem odstranimo ostanke zunanje lupine in orehe temeljito posušimo. Šele nato jih prestavimo v suh in hladen prostor. Čas sušenja je odvisen od temperature, vlažnosti zraka, velikosti plodov in načina zračenja. V ugodnih razmerah lahko traja nekaj dni, v hladnejšem in bolj vlažnem vremenu pa precej dlje. Zato se ne zanašajte zgolj na število dni, temveč preverite, ali so orehi res suhi.

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Kako vemo, da so orehi dovolj suhi?

Zunanja luščina je lahko videti suha, čeprav jedrce v notranjosti še vsebuje preveč vlage. Preden pospravite ves pridelek, zato preizkusite nekaj orehov iz različnih delov pladnja. Po priporočilih strokovnjakov iz programa za celostno obvladovanje škodljivcev Univerze v Kaliforniji (UC IPM) lahko suhost preverimo tako, da nekaj orehov razbijemo in pogledamo jedrca. Če se jedrce pri prelomu čisto prelomi in je krhko, je to dober znak. Če je še gumijasto, prožno ali se upogiba, orehi potrebujejo dodatno sušenje. Pomembno je tudi, da pred sušenjem odstranimo ostanke zunanje zelene lupine. Ti lahko zadržujejo vlago in povečujejo tveganje za kvarjenje. Pri odstranjevanju uporabimo rokavice, saj lahko sok zelene lupine obarva kožo in pri občutljivih ljudeh povzroči draženje.

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Plesnivih orehov ne shranjujte za poznejšo uporabo

Če na orehih opazite plesen, nenavadne madeže, neprijeten vonj ali znake gnitja, jih ne mešajte z zdravimi. Plesen se lahko razvije tudi v notranjosti ploda, čeprav je zunanja luščina videti nepoškodovana. Ameriški program UC IPM pojasnjuje, da se tveganje za okužbo s plesnimi poveča, ko zunanja lupina začne pokati, razvoj plesni pa pospešujejo tople in vlažne razmere. Zato je pomembno, da orehe poberemo pravočasno, jih očistimo in čim prej začnemo sušiti. Sumljivih ali plesnivih orehov ne poskušajte rešiti zgolj tako, da jih dodatno posušite. Najvarneje jih je zavreči, saj sušenje ne zagotavlja odstranitve morebitnih škodljivih snovi, ki jih lahko tvorijo nekatere plesni.

icon-expand Če na orehih opazite plesen, nenavadne madeže, neprijeten vonj ali znake gnitja, jih ne mešajte z zdravimi. FOTO: Profimedia

Kam shraniti orehe, da bodo zdržali do pomladi?

Ko so orehi povsem suhi, jih shranimo v suh, hladen in dobro prezračen prostor. Za orehe v luščini so primerne zračne vreče ali drugi čisti vsebniki, ki so primerni za suhe plodove. Če jih hranimo v zaprti posodi, moramo biti prepričani, da so res dovolj suhi, saj bi sicer lahko v njej zadržali preostalo vlago. Za daljše shranjevanje je pomembna tudi temperatura. Višja temperatura in vlaga pospešujeta izgubo kakovosti, orehi pa zaradi vsebnosti maščob sčasoma lahko postanejo žarki. Oluščena jedrca zato hranimo še posebej skrbno; za daljše obdobje je primerna tudi hramba v hladilniku ali zamrzovalniku. Nasveti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za pridelavo ekoloških orehov poudarjajo, da je treba pridelek po obiranju očistiti in posušiti, nato pa ga skladiščiti v suhih in zračnih razmerah. Pri domačem pridelku je osnovno pravilo enako: v shrambo sodijo samo dobro posušeni orehi. Če želite, da bo pridelek ostal uporaben tudi pozimi, ne hitite s shranjevanjem. Nekaj dodatnega časa za pravilno sušenje lahko pomeni razliko med zdravimi, hrustljavimi jedrci in celotno zalogo, ki jo bo treba zavreči.

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