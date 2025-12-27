Kot pri večini živil lahko uživanje izjemno velikih količin peteršilja predstavlja določeno tveganje. Zaradi visoke vsebnosti vitaminov namreč lahko pride do hipervitaminoze, ki preprosto povedano pomeni, da raven vitaminov v telesu preveč naraste. To sicer ni tako zelo pogosto, vendar je pri določenih vitaminih teoretično možno.

icon-expand Peteršilj je tako zelenjava kot zelišče. FOTO: Adobe Stock

Peteršilj je osvojil naziv najbolj strupene rastline leta

Nemški botanični vrt je peteršilj celo označil za najbolj strupeno rastlino, saj naj bi to priljubljeno in široko razširjeno zelišče v sebi skrivalo temno skrivnost.

Zakaj je peteršilj v določenih primerih tako zelo strupen?

Kako je torej peteršilj – začimba in hkrati zelenjava, ki jo jemo skoraj na dnevni ravni – dobil ta grozen naziv, se sprašujete. Odgovor se skriva v cvetovih te rastline. Peteršilj je dvoletna zelnata rastlina iz družine kobulnic. V drugem letu steblo zraste do višine 70 centimetrov in takrat se razvijejo cvetovi, zbrani v socvetja na vrhu stebla. V čaši vsakega cveta se skriva seme, iz semen pa pridobivajo strupeno peteršiljevo olje, ki vsebuje visoke koncentracije toksinov apiol in miristicin. Te dve strupeni snovi se sicer nahajata v vseh delih rastline peteršilja in sta pravzaprav odgovorni za njegovo prepoznavno aromo in okus. Vendar je koncentracija strupenih snovi v listih približno desettisočkrat manjša kot v semenih.

Na kakšen način strupi učinkujejo?

Apiol deluje na gladke mišice mehurja, črevesja in maternice. Zaradi tega se je peteršiljevo olje skozi zgodovino uporabljalo za splave, a ker je naravne pripravke težko dozirati, je peteršiljevo olje mnoge ženske stalo življenja. Nedavne študije so pokazale, da je apiol rakotvoren, vendar le v velikih količinah, zato je uživanje listov še vedno bolj zdravo kot škodljivo za telo.

icon-expand V cvetu peteršilja se razvije seme, ki je izjemno strupeno. FOTO: Adobe Stock

Vendar tudi peteršiljevih listov ne smemo uživati, ko je rastlina odcvetela, saj tudi po tem, ko cvetovi odcvetijo, ostaja vsebnost apiola v listih in steblih povišana. Če se torej po zaužitju peteršiljevih listov, za katere ne veste, od kod izvirajo, ali po pomoti zaužitih peteršiljevih semenih pojavijo krči ali drugi simptomi zastrupitve, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Oksalati v peteršilju lahko ledvičnim bolnikom povzročajo težave

Pogosto se uživanje peteršilja v celoti odsvetuje ljudem z ledvičnimi kamni in drugimi ledvičnimi težavami, saj jim težave lahko povzročajo tudi naravno prisotne rastlinske kemikalije, imenovane oksalati.

Če ste zdravi, ni nobenega razloga, da bi se peteršilju odpovedali

Kljub zgoraj opisanim dejstvom, je peteršilj v večini primerov zelo zdrav. Bogat je z vitaminom C, vitaminom K in železom. Prav nobenega razloga ni, da bi se mu morali odpovedati. Listi peteršilja, ki zrastejo na vašem vrtu, so namreč popolnoma neškodljivi in jih lahko še naprej uživate kot dodatek vašim jedem.

icon-expand Če ste zdravi, ni nobenega razloga, da bi se peteršilju odpovedali. FOTO: Adobe Stock

