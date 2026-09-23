Jesen je za številne ljubitelje narave najlepši čas v letu. Po dežju gozdovi oživijo, med odpadlim listjem pa se pojavijo številne vrste gob. Čeprav je nabiranje gob priljubljena dejavnost, strokovnjaki opozarjajo, da je pri tem potrebna velika previdnost. Tudi izkušeni gobarji namreč vedo, da so si nekatere užitne in strupene vrste lahko zelo podobne.

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Jurčki ostajajo med najbolj cenjenimi gobami

Med najbolj priljubljenimi užitnimi gobami so zagotovo jurčki. Prepoznamo jih po mesnatem klobuku, čvrstem betu in značilni spodnji strani klobuka, ki ni sestavljena iz lističev, temveč iz drobnih cevk in por. Njihova barva se lahko razlikuje, zato se pri določanju vrste nikakor ne smete zanašati zgolj na odtenek klobuka. Jurčki so cenjeni zaradi bogatega okusa in vsestranske uporabe v kuhinji. Primerni so za juhe, omake, rižote ali sušenje za zimske zaloge.

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icon-expand Jurček FOTO: Profimedia

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Lisičke so prepoznavne, a previdnost ni odveč

Lisičke sodijo med najbolj prepoznavne gobe zaradi značilne rumene do oranžno rumene barve. Njihov klobuk je pogosto nepravilne oblike z valovitimi robovi. Na spodnji strani nimajo klasičnih tankih lističev, temveč odebeljene in razvejane gube, ki segajo po betu navzdol. Čeprav jih mnogi prepoznajo že na prvi pogled, strokovnjaki opozarjajo, da zgolj rumena barva ni dovolj za zanesljivo določitev vrste. Vedno je treba preveriti več značilnosti hkrati.

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Velika dežnikarica (marela) navdušujejo z velikostjo

Velika dežnikarica ali po domače marela je ena najbolj impresivnih gob, ki jih lahko srečate v naravi. Zraste precej visoko, njen velik klobuk pa krasijo značilne rjave luske. Prepoznavna je tudi po obročku na betu. Raste tako v gozdovih kot na travnikih in ob robovih polj. Pri prepoznavanju je pomembno opazovati celotno gobo, ne le klobuka. Prav podrobnosti pogosto odločajo o tem, ali gre za varno užitno vrsto ali za nevarnega dvojnika.

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Črna trobenta je zaklad jesenskih gozdov

Črna trobenta (tudi mrtvaška trobenta) velja za eno najbolj cenjenih jesenskih gob. Zaradi temne sive do skoraj črne barve se odlično zlije z gozdnimi tlemi, zato jo marsikateri gobar hitro spregleda. Njena značilna lijakasta oblika pa omogoča razmeroma zanesljivo prepoznavanje. Odlična je za sušenje, saj med postopkom ohrani intenzivno aromo.

icon-expand Črna trobenta (mrtvaška trobenta) FOTO: Shutterstock

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Kako pravilno nabirati gobe?

Pri nabiranju gob ni pomembno le, katere vrste naberete, ampak tudi način nabiranja. Strokovnjaki priporočajo, da gobe previdno odrežete ali poberete tako, da čim manj poškodujete podgobje in okolico. Uporaba grabelj, motik ali drugih orodij, ki poškodujejo gozdna tla, ni primerna. Prav tako je priporočljivo del gob pustiti v naravi, da lahko nadaljujejo svoj življenjski cikel in omogočijo rast novih primerkov.