Prva stvar, ki jo morate storiti, da svoje stanovanje 'očistite' neprijetnih vonjav, je, da v dom spustite svež zrak. Odprite vsa okna in vrata ter uporabite ventilatorje, da povečate pretok in v prostor vnesete svež zrak. Na ta način boste iz stanovanja spustili vonjave po zažganem, da bi se znebili vonja po cigaretah, pa bo treba storiti še nekaj nadaljnjih korakov. Medtem ko boste čistili, če je le mogoče, okna in vrata pustite ves čas odprta.

Temeljito očistite in prebelite stene

S čiščenjem sten boste odstranili nevidne ostanke cigaretnega dima in poskrbeli, da bodo zidovi izgledali in dišali bolj sveže. Pri tem uporabite močno čistilo, kot je trinatrijev fosfat. Začnite pri vrhu in s krpo, pomočeno v čistilo, in temeljito obrišite celotno steno ter strop. Krpo vmes večkrat sperite, da preprečite ponovno nalaganje umazanije na stene. Na koncu vse prebrišite še s svežo mokro krpo. Nato je stene potrebno še prebeliti – najbolj z barvo proti madežem in vonjavam.

Ne pozabite na tla

Druga največja površina v stanovanju so tla. Če imate tla s trdo površino, jih pobrišite, da odstranite ostanke dima – četudi ti niso vidni, zagotovo so tam. Na preprogo stresite pest sode bikarbone. Z vlažno krpo ali čistilno krtačo jo vtrite v vlakna in nato pustite stati vsaj štiri ure ali še dlje, če je mogoče. Po tem času posesajte s parnim čistilcem.

Zamenjajte oblazinjeno pohištvo

Vonj po cigaretah se naseli v vsako 'poro' stanovanja, zato je priporočljivo, da se zaves, kavča, foteljev in drugega oblazinjenega pohištva raje znebite. Smradu se lahko lotite s krtačo in čistilom za tekstil, vendar je malo verjetno, da boste uspešni, kar je seveda odvisno tudi od tega, kako močan je vonj.

Prižgite čistilec zraka

Čistilec zraka bo pomagal odstraniti ostanke cigaretnih vonjav, potem ko smo stanovanje temeljito očistili, prebelili in odstranili tekstilne izdelke. Poiščite čistilec zraka, ki je dovolj močan, da pokrije kvadraturo vašega stanovanja ali nekaj manjših v vsaki sobi. Ne pozabite tudi na redno menjavanje in čiščenje filtrov.

Izogibajte se kajenju v stanovanju

Če želite preprečiti, da bi se ti delci dima še naprej oprijemali vaših sten, omar, preprog in drugih elementov, se izogibajte kajenju v notranjih prostorih. A ne le to – ker se dim oprime tudi oblačil, je priporočljivo tudi pogostejše pranje.

