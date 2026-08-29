Filter ima pomembno nalogo: prestreže manjše predmete in umazanijo, ki bi sicer lahko prišli do odtočne črpalke. Sčasoma se v njem nabere presenetljivo veliko stvari – od las in vlaken do kovancev, gumbov in drugih predmetov, ki so ostali v žepih. Britanska potrošniška organizacija Which? opozarja, da lahko zaradi nakopičene umazanije pralni stroj težje odvaja vodo. Posledica je lahko mokro perilo po koncu programa, daljše ožemanje in posledično tudi večja poraba energije.

Premokro perilo po pranju je lahko opozorilo

Če je perilo po končanem programu nenavadno mokro, težave ni vedno mogoče pripisati napačni izbiri programa ali preveliki količini perila. Zamašen filter lahko ovira odtekanje vode, zaradi česar pralni stroj težje izvede ožemanje. Which? zato med znake, pri katerih je vredno preveriti filter, uvršča prav težave z odvajanjem vode in mokro perilo po koncu pranja. Pozorni bodite tudi na: - nenavadne zvoke med črpanjem vode, - počasno odtekanje, - vodo, ki ostane v bobnu, - daljše programe, - slabše ožemanje, - neprijeten vonj. Če se pojavi več teh znakov hkrati, je filter eden prvih delov, ki jih je smiselno preveriti.

icon-expand Filter ima pomembno nalogo FOTO: Adobe Stock

Kje je filter pralnega stroja?

Pri številnih pralnih strojih je filter na spodnjem delu sprednje strani, skrit za majhnimi vratci ali pokrovom. Ni pa njegova namestitev pri vseh modelih enaka, zato je pred čiščenjem najbolje preveriti navodila za vaš pralni stroj. Tudi AO svetuje, da pred odpiranjem filtra pripravite plitvo posodo in brisačo, saj lahko iz stroja izteče precej vode.

Kako očistiti filter pralnega stroja?

Čiščenje je precej preprosto, vendar ga je treba opraviti previdno. Najprej pralni stroj izključite iz električnega omrežja. Nato odprite pokrov filtra. Če ima stroj majhno odtočno cev, najprej izpustite vodo skozi njo. Če je nima, pod filter postavite plitvo posodo in ga počasi odvijte. Ko voda odteče, filter odstranite in iz njega poberite vse ujete predmete. Nato ga sperite s toplo vodo in po potrebi očistite z mehko krtačko. AO pri svojem vodiču za čiščenje svetuje, da po odstranitvi filtra odstranimo vlakna, lase in druge predmete ter filter speremo pod toplo vodo. Preden ga namestite nazaj, preverite tudi odprtino, v kateri je bil filter. Če je tam kakšen večji predmet ali umazanija, jo previdno odstranite. Na koncu filter dobro privijte nazaj. To je pomembno, saj lahko slabo nameščen filter povzroči iztekanje vode.

icon-expand Neprijeten vonj ni vedno posledica filtra. FOTO: Adobe Stock

Kako pogosto ga je treba čistiti?

Tu ni enotnega pravila, ki bi veljalo za vse pralne stroje. Pogostost je odvisna od modela in tudi od tega, kako pogosto perete. Which? priporoča temeljito čiščenje filtra približno vsakih šest do osem tednov. Njihova raziskava pa je pokazala tudi zanimivo navado uporabnikov: 19 odstotkov vprašanih je filter čistilo enkrat na mesec, prav toliko pa jih je priznalo, da tega opravila sploh nikoli niso izvedli. Če pogosto perete oblačila, ki puščajo veliko vlaken, ali imate doma živali, je smiselno filter pregledovati nekoliko pogosteje.

Kaj se skriva v filtru?

Ko ga boste prvič odprli po daljšem času, vas lahko vsebina preseneti. V njem se lahko znajdejo: - kovanci, - lasje, - vlakna, - gumbi, - lasne sponke, - nitke, - papirčki, - manjši predmeti iz žepov. Britanska organizacija Which? posebej opozarja, da lahko kovanci in celo deli žičk nedrčkov zaidejo v notranjost pralnega stroja in povzročajo nenavadne zvoke ali druge težave. Prav zato je pregled žepov pred pranjem še vedno ena najboljših navad. Majhen predmet, ki ga pozabimo v hlačah, lahko konča na precej neprimernem mestu.

icon-expand Očistite tudi gumijasto tesnilo pri vratih. FOTO: Shutterstock

Neprijeten vonj ni vedno posledica filtra

Če pralni stroj začne smrdeti, ni nujno kriv samo filter. V notranjosti se lahko naberejo ostanki pralnega sredstva, mehčalca, telesnih maščob in mineralov. Good Housekeeping opozarja, da lahko umazan pralni stroj zaradi takšnih oblog začne oddajati neprijeten vonj in slabše čistiti perilo. Zato je smiselno poleg filtra občasno očistiti tudi predal za pralno sredstvo, gumijasto tesnilo pri vratih in notranjost bobna. Po pranju je dobro pustiti vrata nekaj časa odprta, da se notranjost posuši. To pomaga omejiti nastajanje plesni in neprijetnih vonjav, svetuje Good Housekeeping.

Pri čiščenju filtra ne hitite

Ena pomembnejših stvari je temperatura vode. Če ste pred čiščenjem prali pri visoki temperaturi, je lahko voda, ki je ostala v stroju, zelo vroča. Zato je bolje počakati, da se ohladi. Pripravite tudi dovolj veliko posodo in brisačo. Ko odprete filter, lahko iz njega priteče precej več vode, kot pričakujete. Pri čiščenju zato ni dobro stati neposredno pred odprtino ali filter na hitro odviti do konca. Kaj če je filter čist, stroj pa še vedno ne odvaja vode? Če ste filter očistili, težava z odvajanjem vode pa ostaja, vzrok ni nujno v njem. Lahko gre za zamašitev v odtočni cevi ali težavo z odtočno črpalko. Če se pojavljajo opozorilne kode, nenavadni zvoki ali voda ostaja v bobnu kljub čiščenju filtra, je bolje preveriti navodila za konkretni model oziroma poklicati serviserja. Filter je namreč le eden od delov sistema za odvajanje vode.

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