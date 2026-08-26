Pred pranjem odstranite ves pesek

Največja napaka je, da peščeno brisačo takoj odložite v koš za umazano perilo. Pesek se lahko zadrži med vlakni, zato jo najprej dobro stresite na prostem. Če je mokra, jo je še bolje najprej posušiti in šele nato temeljito otresti. Strokovnjakinja za tekstil Parima Ijaz, ki so jo pri Marthi Stewart povprašali o negi kopalnih brisač, opozarja, da lahko pesek pride tudi v pralni stroj in zaradi drgnjenja obrablja vlakna. Po stresanju je zato priporočljivo brisačo še na hitro sprati, saj s tem odstranite preostale delce in del soli. Če so na tkanini vidni mastni madeži kreme za sončenje, jih pred pranjem obdelajte skladno z navodili na etiketi oziroma izdelku za odstranjevanje madežev.

Pred pranjem vedno preverite etiketo

Čeprav je večina kakovostnih kopalnih brisač iz bombaža, so na voljo tudi modeli iz mikrovlaken, poliestra in drugih materialov. Zato enaka temperatura in način sušenja nista primerna za vse. Good Housekeeping pri svojih preskusih kopalnih brisač posebej poudarja, da se med izdelki razlikujejo sestava, način tkanja, vpojnost in odpornost pri pranju. Pri brisači iz mikrovlaken je zato lahko primernejši nežen program in nižja temperatura, medtem ko bombaž praviloma prenese več. Pravilo je preprosto: če etiketa dovoljuje pranje pri višji temperaturi, ga lahko uporabite, vendar ni razloga, da bi vsako brisačo samodejno prali na najvišji dovoljeni temperaturi.

icon-expand Mastne madeže kreme za sončenje pred pranjem odstranite skladno z navodili izdelka. FOTO: Adobe Stock

Ne napolnite pralnega stroja do vrha

Debele kopalne brisače zavzamejo veliko prostora, zato jih je hitro preveč. Če je boben prenatrpan, se brisače med pranjem ne morejo dovolj premikati, voda in pralno sredstvo pa težje dosežeta vse dele tkanine. Strokovnjaki, ki so jih pri Marthi Stewart povprašali o pranju kopalnih brisač, svetujejo, naj imajo brisače v bobnu dovolj prostora za premikanje. Pri zelo velikih brisačah je zato bolje oprati manjšo količino naenkrat. Če so brisače polne peska, jih je smiselno prati ločeno od običajnega perila. Tako pesek ne bo končal na oblačilih in drugih tkaninah.

Največja napaka? Mehčalec

Če želite, da bodo brisače mehke, se zdi mehčalec skoraj samoumevna izbira. Toda pri brisačah lahko povzroči ravno nasproten učinek. Mehčalec na vlaknih ustvari plast, zaradi katere je tkanina na dotik gladkejša, vendar lahko slabše vpija vodo. Britanska potrošniška organizacija Which? opozarja, da se ta obloga sčasoma kopiči in zmanjšuje sposobnost brisače, da vpija vlago. Pri kopalnih brisačah zato mehčalec raje izpustite. Če se vam zdijo po pranju nekoliko manj mehke, to še ne pomeni, da potrebujejo dodatno sredstvo. Pomembno je tudi, da ne uporabite preveč pralnega sredstva, saj se lahko njegovi ostanki zadržijo v vlaknih.

icon-expand Pri kopalnih brisačah mehčalec raje izpustite. FOTO: Shutterstock

Koliko pralnega sredstva uporabiti?

Več pralnega sredstva ne pomeni čistejše brisače. Prav nasprotno: če ga je preveč, lahko ostane v vlaknih in sčasoma vpliva na njihovo vpojnost ter videz. Which? pri negi brisač svetuje celo zmanjšanje količine pralnega sredstva in temeljito izpiranje, če se v tkanini nabirajo ostanki. Zato se držite odmerka, ki ga priporoča proizvajalec, in ga prilagodite umazanosti perila ter trdoti vode. Za brisače, ki so bile na plaži, je pomembneje dobro izpiranje kot velika količina pralnega sredstva.

Kaj pa kis?

Kis je eno od najbolj priljubljenih domačih sredstev za osveževanje brisač. Lahko pomaga pri odstranjevanju ostankov in neprijetnega vonja, vendar ga ni treba dodajati pri vsakem pranju. Martha Stewart pri negi brisač omenja beli kis kot možnost za odstranjevanje nakopičenih ostankov, zlasti kadar so brisače postale trde ali imajo neprijeten vonj. Če ga uporabljate, ga ne mešajte z belilom ali drugimi čistili, temveč sledite navodilom za uporabo in navodilom proizvajalca pralnega stroja. Za običajno pranje po kopanju v morju ali bazenu dodatno čiščenje s kisom ni nujno potrebno. Najprej poskrbite za pravilno pranje in izpiranje.

icon-expand Ko je program končan, brisačo čim prej vzemite iz bobna. FOTO: Shutterstock

Brisače po pranju takoj posušite

Tudi popolnoma pravilno oprana brisača lahko začne neprijetno dišati, če ostane več ur mokra v zaprtem pralnem stroju. Ko je program končan, jo čim prej vzemite iz bobna. Če jo sušite na zraku, jo razgrnite tako, da se plasti čim manj prekrivajo. Tako bo zrak lažje krožil skozi tkanino. Martha Stewart pri sušenju opozarja prav na to: vlažna, zmečkana tkanina je ugodno okolje za nastanek zatohlega vonja. Pri sušilnem stroju temperaturo vedno prilagodite materialu in navodilom na etiketi. Posebno previdni bodite pri mikrovlaknih, ki niso primerna za zelo visoke temperature.

Pred pospravljanjem morajo biti popolnoma suhe

To je korak, pri katerem se lahko odločite, ali bodo brisače naslednje leto prijetno dišale ali pa vas bo ob prvem odpiranju omare pričakal zatohli vonj. Brisače pred zlaganjem popolnoma posušite. Ne pospravljajte niti rahlo vlažnih kosov, saj lahko zaprta vlaga povzroči neprijeten vonj in razvoj plesni. Po priporočilih Marthe Stewart jih je najbolje shraniti v hladnem in suhem prostoru. Omara naj bo zračna, brisače pa naj ne bodo stlačene med druge tekstilne izdelke.

Preberi še Napake pri obešanju perila, ki uničujejo oblačila

Pred pospravljanjem preverite madeže

Ko je brisača suha, jo še enkrat preglejte. Posebej preverite mesta, kamor ste nanesli kremo za sončenje, saj lahko mastni ostanki ostanejo vidni šele po pranju. Če opazite madež, ga je bolje odstraniti zdaj kot čakati do naslednjega poletja. Čez več mesecev se lahko madež še bolj vpije v vlakna in ga bo težje odstraniti. Pri barvnih brisačah bodite previdni z močnimi belili in drugimi agresivnimi sredstvi. Če želite uporabiti odstranjevalec madežev, naj bo primeren za material in barvo brisače.

Kako jih pripraviti na naslednje poletje?

Ko so brisače čiste in popolnoma suhe, jih ohlapno zložite in shranite v suho omaro. Ni jih treba zaviti v neprepustno plastiko. Pomembneje je, da jih zaščitite pred vlago in da imajo prostor za zračenje. Če želite, da bodo kopalne brisače tudi prihodnje poletje mehke, vpojne in brez neprijetnega vonja, je pravzaprav dovolj nekaj preprostih navad: po uporabi jih posušite, pred pranjem odstranite pesek, ne pretiravajte s pralnim sredstvom, izpustite mehčalec in jih po pranju vedno popolnoma posušite. Tako boste podaljšali življenjsko dobo brisač in se prihodnje leto izognili neprijetnemu presenečenju, ko boste po prvem dnevu na plaži iz omare potegnili tisto, ki je bila poleti videti še popolnoma brezhibna.

Preberi še Kako pravilno ročno prati oblačila: pogoste napake, ki lahko uničijo vaša oblačila