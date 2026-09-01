Najprej odstranite umazanijo

Največja napaka je, da na umazane čevlje takoj nanesemo loščilo. Prah, drobci peska in druga umazanija lahko med drgnjenjem poškodujejo površino usnja. Za začetek potrebujete predvsem mehko krtačo, s katero odstranite prah in posušeno umazanijo. Pri bolj občutljivem gladkem usnju lahko uporabite tudi mehko krpo. Tudi proizvajalec luksuzne obutve Berluti svetuje, da se čiščenje začne z odstranjevanjem umazanije z mehko krpo oziroma krtačo, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti pregibom na zgornjem delu čevlja. Če je umazanija trdovratnejša, lahko uporabite namensko čistilo za usnje. Čevlja pri tem ne prepojite z vodo.

icon-expand Usnjeni čevlji niso namenjeni le eni sezoni. FOTO: Adobe Stock

Usnja ne močite po nepotrebnem

Usnje je naravni material, zato mu dolgotrajna izpostavljenost vodi in napačno sušenje lahko škodujeta. Pri čiščenju je dovolj rahlo navlažena krpa. Stuart Weitzman pri negi usnjenih čevljev prav tako priporoča uporabo majhne količine čistila in opozarja, da je treba pred uporabo katerega koli novega sredstva najprej preveriti njegov učinek na manj vidnem delu čevlja. To je še posebej pomembno pri svetlem, barvanem ali dražjem usnju, kjer lahko napačno čistilo spremeni barvo ali videz površine.

Če so čevlji mokri, jih ne sušite na radiatorju

To je eden tistih nasvetov, ki se ga splača zapomniti. Če vas na poti ujame močan dež, čevljev ne postavljajte neposredno na radiator in jih ne sušite s sušilnikom za lase. Hitra in močna toplota lahko usnje izsuši in povzroči njegovo otrdelost ali pokanje. Priročnik za nego usnjene obutve znamke Poyter Shoes priporoča počasno sušenje pri sobni temperaturi, stran od neposrednega vira toplote in sonca. Za ohranjanje oblike priporoča tudi uporabo lesenih vložkov za čevlje. Če so čevlji zelo mokri, lahko notranjost začasno napolnite s papirjem, ki pomaga odvzemati vlago. Pomembno je, da jih pustite sušiti postopoma.

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Leseni vložki niso samo za lepši videz

Če imate kakovostne usnjene čevlje, so leseni vložki za čevlje ena najboljših stvari, ki jih lahko uporabite pri njihovi negi. Ko čevelj snamete, se usnje zaradi vlage in toplote stopala začne spreminjati. Vložek pomaga ohranjati njegovo obliko, hkrati pa lahko vpija del vlage. Priročnik Berlutija priporoča uporabo vložkov pri loščenju, medtem ko jih Allen Edmonds vključuje v svojo rutino nege usnjene obutve. Še posebej koristni so pri klasičnih usnjenih čevljih, kjer želimo ohraniti pravilen videz sprednjega dela in preprečiti nastajanje globokih gub.

icon-expand Kondicioniranje je nekaj drugega kot loščenje FOTO: Adobe Stock

Kondicioniranje je nekaj drugega kot loščenje

Tu se pogosto pojavi zmeda. Negovalno sredstvo za usnje in loščilo nimata enake naloge. Negovalno sredstvo pomaga ohranjati prožnost usnja, loščilo pa predvsem izboljša videz, barvo in površinsko zaščito. Allen Edmonds pri svoji štiristopenjski rutini najprej priporoča čiščenje, nato nego usnja in šele pozneje zaščito ter loščenje. Po njihovih navedbah redno negovanje pomaga preprečevati izsuševanje in pokanje materiala. Pri negovalnem sredstvu velja podobno pravilo kot pri čistilu: raje nanesite tanko plast kot preveč izdelka naenkrat.

Kako pravilno loščiti usnjene čevlje?

Ko je čevelj čist in popolnoma suh, lahko pride na vrsto loščilo. Najprej izberite primerno barvo. Pri črnih čevljih je izbira preprosta, pri rjavih in svetlejših odtenkih pa lahko napačna barva precej spremeni videz usnja. Če niste prepričani, je nevtralno loščilo varnejša izbira. Nanesite tanko plast in jo enakomerno razporedite po površini. Nato pustite nekaj minut, da se izdelek posuši. Kot pojasnjujejo pri John White Shoes, je pri loščenju bolje graditi sijaj z več tankimi plastmi kot z enim debelim nanosom. Po nanosu pustimo, da se loščilo nekoliko posuši, nato pa površino spoliramo s krtačo ali mehko krpo. Za posebno sijoč vrh čevlja je mogoče postopek ponoviti z zelo majhno količino voska.

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Krtača je pomembnejša, kot se zdi

Dobra krtača za čevlje ni samo pripomoček za odstranjevanje umazanije. Z njo lahko po nanosu loščila ustvarite enakomeren sijaj. Za gladko usnje se pogosto uporablja krtača z mehkejšimi ščetinami, pri čemer je pomembno, da je čista. Če je v njej veliko starega voska in umazanije, boste del tega prenesli nazaj na čevelj. Po podatkih podjetja Stuart Weitzman je krtača iz konjske žime primerna tako za odstranjevanje umazanije kot za zaključek postopka nege in loščenja.

Kako pogosto je treba negovati usnjene čevlje?

Tu ni univerzalnega urnika. Čevlji, ki jih nosite skoraj vsak dan, potrebujejo več pozornosti kot par, ki ga obujete enkrat na mesec. Najbolj uporabno pravilo je preprosto: ne čakajte, da je usnje že suho, razpokano ali brez sijaja. Po vsaki uporabi je dovolj, da odstranite prah in umazanijo. Temeljitejše čiščenje in negovanje pa opravite glede na pogostost nošenja in stanje usnja. Pri John White Shoes priporočajo negovanje približno na šest do osem tednov, medtem ko se lahko pogostost loščenja prilagodi obrabi. Če čevelj začne delovati suh ali se na pregibih pojavijo izrazite drobne gube, je to dober znak, da potrebuje več pozornosti.

icon-expand Pri usnju zato ni dobro eksperimentirati z izdelki. FOTO: Adobe Stock

Česa pri usnjenih čevljih ne počnite?

Nekateri domači triki so bolj tvegani, kot se zdijo. Pri usnju zato ni dobro eksperimentirati z izdelki, ki niso namenjeni temu materialu. Izogibajte se predvsem: - neposrednemu sušenju na radiatorju, - sušilniku za lase in drugim močnim virom toplote, - močnemu namakanju, - agresivnim gospodinjskim čistilom, - nanašanju velikih količin negovalnega sredstva, - loščenju čevljev, na katerih je še vedno umazanija. Tudi uporaba napačnega loščila lahko spremeni barvo. John White Shoes opozarja, da lahko neustrezno temno loščilo trajno spremeni svetlejše usnje, zato je pri dvomu bolje izbrati nevtralno različico.

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Kaj pa semiš in nubuk?

Tu je pomembna meja: nasveti za gladko usnje ne veljajo samodejno za semiš in nubuk. Pri teh materialih ne uporabljajte običajnega voska ali klasičnega loščila za gladko usnje. Potrebujete namenska sredstva in krtače. Tudi prvotni priročnik Leather Shoe Care Guide izrecno opozarja, da je pri semišu in nubuku potrebna ločena nega. Če torej niste prepričani, iz kakšnega usnja so čevlji, najprej preverite navodila proizvajalca. Dobro negovani usnjeni čevlji niso nujno videti kot novi. Pravzaprav je ena od lepih lastnosti kakovostnega usnja, da sčasoma dobi svojo patino. Cilj pravilne nege ni, da izbrišemo vsako sled uporabe, temveč da usnje ostane prožno, čisto in v dobrem stanju. Najboljša rutina je zato precej preprosta: po nošenju odstranite umazanijo, čevlje pustite dihati, jih po potrebi negujte, občasno naloščite in jih shranjujte tako, da ohranijo obliko. S tem lahko isti par uporabljate bistveno dlje, namesto da bi ga zamenjali ob prvih znakih obrabe.

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