Morda redno čistite kuhinjo, a se neprijetnih vonjav kljub temu ne morete povsem znebiti. Strokovnjaki opozarjajo, da se vonji pogosto skrivajo na mestih, ki jih pri vsakodnevnem čiščenju spregledamo. Po poročanju portala Simply Recipes, na katerega se sklicuje Index.hr, se številni ljudje na vonj svojega doma tako navadijo, da ga ne zaznajo več, obiskovalci pa ga opazijo takoj.

icon-expand Neprijetne vonjave v kuhinji se pogosto skrivajo v odtoku, maščobnih oblogah in pomivalnem stroju, čeprav je prostor na videz čist. FOTO: Shutterstock

Eden najpogostejših krivcev je stara maščoba. Med kuhanjem se maščobni delci nalagajo na kuhinjske omarice, napo, filtre, svetila in celo vrh hladilnika. Ker maščoba nase veže prah in vonjave, lahko kuhinja sčasoma dobi značilen zadušljiv vonj, čeprav je na prvi pogled videti čista. Po priporočilih strokovnjakov je pomembno redno čiščenje nape in težje dostopnih površin.

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Drugi pogost vir neprijetnih vonjav je kuhinjski odtok. V ceveh se lahko nabirajo ostanki hrane, maščobe in bakterije, ki povzročajo neprijeten vonj. Strokovnjaki portala This Old House opozarjajo, da so prav nabrani ostanki hrane in bakterijska rast med najpogostejšimi razlogi za smrad iz odtoka. Redno čiščenje z vročo vodo ter sodo bikarbono in kisom lahko pomaga, pri trdovratnih težavah pa je smiselno preveriti tudi stanje cevi.

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Ne pozabite niti na pomivalni stroj, kuhinjske krpe in gobice. Vlažno okolje in ostanki hrane so idealni za razvoj bakterij ter plesni. Filter pomivalnega stroja, gumijasta tesnila in odtočni deli potrebujejo redno čiščenje, medtem ko je kuhinjske krpe in gobice priporočljivo pogosto menjati ali prati pri višjih temperaturah. Tudi sicer strokovnjaki svetujejo preprost preizkus: za nekaj minut zapustite dom in se nato vrnite. Tako boste lažje zaznali vonjave, ki ste jih zaradi vsakodnevne izpostavljenosti prenehali opažati.