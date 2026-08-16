Zakaj plastični stoli izgubijo prvotni videz?

Čeprav je plastika odporen material, ni popolnoma neobčutljiva na zunanje vplive. Sončna svetloba, dež, vlaga, prah in temperaturne spremembe skozi čas vplivajo na njen videz. Na površini se lahko pojavijo: - temni madeži, - ostanki umazanije, - zelene obloge zaradi alg, - plesen zaradi dolgotrajne vlage, - rumenkasti ali sivkasti nanosi. Težava je še večja pri stolih, ki so večino leta zunaj in niso zaščiteni pred vremenskimi vplivi.

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Beli kis kot preprost pomočnik pri čiščenju plastike

Eden najbolj priljubljenih domačih trikov za čiščenje plastičnih površin je uporaba destiliranega belega kisa. Ta vsebuje ocetno kislino, ki lahko pomaga razgraditi določene mineralne obloge in ostanke umazanije. Kot svetuje Martha Stewart, je pri čiščenju zunanjega pohištva pomembno, da najprej odstranimo večje delce umazanije in uporabimo nežnejše metode, saj lahko preagresivno drgnjenje poškoduje površino materiala. Beli kis je priljubljen predvsem zato, ker je cenovno ugoden, enostavno dostopen in ga veliko ljudi uporablja kot alternativo močnejšim čistilom.

icon-expand Čeprav je plastika odporen material, ni popolnoma neobčutljiva na zunanje vplive. FOTO: Adobe Stock

Kako očistiti plastične stole z belim kisom?

Za čiščenje potrebujete: - beli kis, - vodo, - plastenko z razpršilom, - mehko gobico ali krtačo, - suho krpo. Postopek: - Stol najprej sperite z vodo, da odstranite prah in površinsko umazanijo. - Pripravite mešanico belega kisa in vode. - Razpršite jo po umazanih delih. - Pustite delovati nekaj minut. - Površino nežno očistite z mehko gobico. - Stol sperite s čisto vodo in ga obrišite. Pomembno je, da madežev ne drgnete z grobimi pripomočki, saj lahko na plastiki ostanejo praske, v katerih se bo umazanija kasneje še lažje nabirala.

icon-expand Beli kis je zelo uporaben v gospodinjstvu. FOTO: Dreamstime

Ali beli kis odstrani tudi plesen?

Na zunanjih plastičnih stolih se pogosto pojavijo temne ali zelene obloge, ki so posledica vlage, alg ali plesni. Beli kis lahko pomaga pri odstranjevanju površinskih nečistoč, vendar pri zelo razširjeni plesni morda ne bo zadostoval. Kot pojasnjuje The Spruce, lahko kis pomaga pri čiščenju nekaterih zunanjih površin, vendar je pri trdovratnih oblogah pomembna tudi mehanska odstranitev umazanije in dobro sušenje površine po čiščenju. Po čiščenju je zato priporočljivo stole postaviti na sonce ali dobro zračen prostor, saj vlaga spodbuja ponovno nastajanje plesni in zelenih oblog.

Najpogostejše napake pri čiščenju plastičnih stolov

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Veliko ljudi pri čiščenju naredi nekaj napak, zaradi katerih je rezultat slabši. Uporaba pregrobih krtač Kovinske ščetke ali grobe gobice lahko poškodujejo plastiko. Površina postane bolj hrapava, zato se umazanija hitreje oprime. Predolgo čakanje z odstranjevanjem madežev Sveže madeže je veliko lažje odstraniti kot stare, ki so se skozi čas vpili v površino. Pretirana uporaba močnih čistil Močna kemična sredstva niso vedno najboljša rešitev. Nekatera lahko povzročijo spremembo barve ali poškodujejo material.

icon-expand Redno vzdrževanje je najboljši način, da stoli ostanejo čisti dlje časa. FOTO: Adobe Stock

Kako preprečiti, da bi se plastični stoli hitro umazali?

Redno vzdrževanje je najboljši način, da stoli ostanejo čisti dlje časa. Pomaga: - občasno brisanje z vlažno krpo, - odstranjevanje umazanije takoj, ko nastane, - zaščita pred dolgotrajnim dežjem, - shranjevanje v notranjosti v zimskih mesecih, - uporaba zaščitnih prevlek. Po priporočilih Homes & Gardens lahko pravilna nega zunanjega pohištva občutno podaljša njegovo življenjsko dobo in ohrani lep videz materialov tudi po več sezonah uporabe. Ne le plastični stoli - kis lahko uporabite tudi drugod:

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Preprost trik, ki lahko prihrani denar

Preden zavržete stare plastične stole ali kupite nove, jih je pogosto vredno najprej temeljito očistiti. V mnogih primerih umazan in zanemarjen videz še ne pomeni, da je material dotrajan. Z nekaj časa, vodo, belim kisom in nežnim čiščenjem lahko plastični stoli znova dobijo svež videz. Najpomembneje je, da jih čistite pravilno in redno, saj je preprečevanje vedno lažje kot odstranjevanje večletnih oblog.

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