Vroča voda lahko pospeši odtajanje zamrzovalnika

Najprej odstranite vsa živila, zamrzovalnik izključite iz električnega omrežja in odprite vrata. Pred napravo položite brisače ali druge vpojne krpe, saj bo med taljenjem nastalo precej vode. Nato v notranjost postavite stabilno posodo z vročo vodo. Toplota in para bosta pomagali zmehčati ledene obloge, zato bo led začel hitreje odstopati od sten. Kot svetujejo pri britanski reviji Ideal Home, lahko vročo vodo po potrebi zamenjate, ko se ohladi. Pri tem je pomembno, da vroče vode ne zlivate neposredno na ledene obloge. Trik je preprost, vendar ne pričakujte, da bo debela plast ledu izginila v nekaj minutah. Namen vroče vode je predvsem pospešiti proces in zmehčati led, da ga boste pozneje lažje odstranili.

Pred začetkom zaščitite tla

Pri odtajanju pogosto nastane več vode, kot bi pričakovali. Zato je dobro, da pripravite dovolj brisač in po možnosti tudi plitvo posodo, v katero boste prestrezali vodo. Če je zamrzovalnik v kuhinji, preverite tudi, kam lahko odteče voda. Tako boste preprečili, da bi se razlila po tleh ali prišla pod kuhinjske omarice. Hrano medtem shranite v hladilno torbo ali drug primeren hladen prostor. Pri večji količini zamrznjenih živil je najbolje, da je odtajanje čim krajše.

icon-expand Najprej odstranite vsa živila ter zamrzovalnik izključite iz električnega omrežja. FOTO: Adobe Stocks

Nikar ne odstranjujte ledu z nožem

Ko je led debel in se noče odlepiti, je zelo mamljivo vzeti nož in ga odlomiti. Toda prav to je ena najpogostejših napak. Z ostrim predmetom lahko poškodujete notranjo steno zamrzovalnika ali zadenete hladilni sistem. Takšna poškodba lahko pomeni precej večji strošek, kot bi ga povzročilo nekaj dodatnega čakanja. Neodvisna potrošniška organizacija Which? zato opozarja, da pri odstranjevanju ledu ne smemo uporabljati ostrih predmetov. Ko se led zmehča, ga raje pustite, da odstopi sam, oziroma uporabite primeren plastični pripomoček, če je tak način predviden za vaš aparat.

Sušilnik za lase ni dobra rešitev

Morda se zdi logično, da bi led stopili s toplim zrakom iz sušilnika za lase. Postopek bi bil na videz zelo preprost, vendar ima pomembno pomanjkljivost. Pri odtajanju nastaja voda, sušilnik za lase pa je električna naprava. Zaradi tega lahko nastane nevarna kombinacija elektrike in vode. Tudi pri Ideal Home takšno početje odsvetujejo. Poleg nevarnosti električnega udara lahko močna toplota poškoduje plastične dele zamrzovalnika. Zato sušilnik raje pustite v kopalnici. Pri odtajanju je počasnejša, vendar varnejša metoda precej boljša izbira.

icon-expand Nikar ne odstranjujte ledu z nožem. FOTO: Adobe Stock

Pustite, da se led najprej zmehča

Pri debelejših ledenih oblogah je najbolj pomembno, da ne hitite. Ko vroča voda segreje zrak v notranjosti, se bo led postopoma začel mehčati. Ko posamezni kosi odstopijo, jih odstranite in sproti pobrišite vodo. Če je led še vedno trdno pritrjen, počakajte nekoliko dlje. Prav pri tem je prednost vroče vode največja. Namesto da bi led na silo lomili, mu omogočite, da se začne sam ločevati od površine.

Po odtajanju zamrzovalnik dobro osušite

Ko odstranite ves led, notranjost temeljito obrišite. Posebej pomembno je, da odstranite preostalo vodo in vlago. Če voda ostane na dnu ali stenah, lahko po ponovnem vklopu zamrzovalnika ponovno zmrzne. S tem bi si hitro ustvarili novo ledeno plast. Preden napravo ponovno napolnite, počakajte, da se dovolj ohladi. Zamrznjena živila nato čim hitreje vrnite v notranjost.

icon-expand Vedno uporabite primeren plastični pripomoček. FOTO: Shutterstock

Zakaj se led sploh nabira?

Če se led v zamrzovalniku pojavlja pogosto in v velikih količinah, preverite, ali se vrata dobro zapirajo. Pomembno je tudi stanje tesnila. Če vrata ne tesnijo pravilno, lahko v notranjost prihaja topel in vlažen zrak. Ta vlaga se nato na hladnih površinah spremeni v led. K nastajanju ledenih oblog prispeva tudi pogosto in dolgotrajno odpiranje vrat. Zato zamrzovalnik odpirajte čim bolj premišljeno in ga ne puščajte odprtega dlje, kot je potrebno. Če se po temeljitem odtajanju debela plast ledu zelo hitro ponovno pojavi, je smiselno preveriti navodila za napravo ali poiskati strokovno pomoč. Odtajanje zamrzovalnika torej ni nujno dolgotrajno in neprijetno opravilo. S posodo vroče vode lahko proces pospešite, pri tem pa se izognete nevarnim bližnjicam. Najpomembnejši sta dve stvari: ledu ne odstranjujte z nožem in ga ne poskušajte stopiti s sušilnikom za lase. Nekaj dodatnega čakanja je precej manjša težava kot poškodovan zamrzovalnik ali nevarna situacija v kuhinji.

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