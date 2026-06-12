Če vaše perilo po pranju smrdi, je v vašem pralnem stroju verjetno plesen. Plesen so glive, ki obožujejo vlago in toploto v notranjosti naprave. Da bi se izognili tem težavam, ne potrebujete dragih izdelkov. Strokovnjakinja Brittany Bailey trdi, da je svoj stroj v desetih letih globinsko očistila le dvakrat, ker redno uporablja tri preproste trike. Glavno pravilo je preprečiti, da bi se vlaga zadrževala v napravi, saj to ustavi rast bakterij in plesni že na samem začetku, poroča stran Net.hr.

Prvi korak: Obrišite gumo po vsakem pranju

icon-expand Guma v pralnem stroju FOTO: Shutterstock

Vsakič, ko vzamete perilo iz stroja, si vzemite minuto za brisanje gumijastega tesnila. Vzemite suho krpo in z njo očistite vse dele gume, vključno s skritimi kotički. To je ključno, ker se v gumi nabirajo dlake in ostanki mila. Dosledno brisanje gume preprečuje nastanek črnih pik, ki so znak plesni. Če se plesen zažre v material, je praktično nemogoče odstraniti njen vonj in videz, zato je preventiva s suho krpo najučinkovitejša metoda za ohranjanje stroja v dobri kondiciji.

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Z rednim brisanjem gumijastega tesnila zmanjšate tveganje za nastanek nepopravljive škode in preprečite trajne črne madeže plesni.

Drugi korak: Pustite vrata stroja odprta

Ko končate s pranjem, nikoli ne zaprite vrat takoj. Če jih zaprete, ujamete vlago in toploto v notranjost, kar vodi do smradu. Strokovnjaki svetujejo, da pustite vrata odprta vsaj trideset minut. Na ta način se notranjost bobna hitro posuši in zrak prosto kroži. Če je vaš pralni stroj v majhnem prostoru ali v omari, poskušajte zagotoviti čim večji pretok zraka v prostor. To je popolnoma preprost način, kako ohraniti vaš pralni stroj higiensko ustrezen in brez neprijetnih vonjav, ki se sicer zažrejo v oblačila.

icon-expand Vrata pralnega stroja FOTO: Adobe Stock

Tretji korak: Redna skrb za predal za čistila

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Predalček za pralni prašek in mehčalec pogosto postane umazan, čeprav tja vnašamo le čistila. Tam se naredijo obloge, ki so polne bakterij in plesni. Svetujemo vam, da predalček po vsakem pranju malo izvlečete, da se znotraj posuši. Občasno ga vzemite ven in ga očistite s krtačko pod vodo. Čist predal pomeni, da bodo čistila v boben prišla sveža in neoporečna. S temi tremi navadami – brisanjem gume, zračenjem bobna in čiščenjem predalčka – boste dosegli vrhunsko čistočo brez uporabe kemikalij.

icon-expand Predalček za dodajanje detergenta za pranje perila naj bo vedno čist. FOTO: Shutterstock

Skrivnost čistega pralnega stroja je v preprostih opravilih: obrišite gumo, zračite boben in posušite predal za detergent. Vaše perilo bo ponovno sveže!

Skrb za pralni stroj ne potrebuje veliko vašega časa, ampak samo malo pozornosti po vsakem pranju. Te tri navade bodo preprečile razvoj plesni za vedno. Če se boste držali brisanja gume, odpiranja vrat in zračenja predala, vaš stroj ne bo nikoli več smrdel. To je najboljši način za varčevanje, saj vam ne bo treba kupovati novih delov ali dragih sredstev proti vodnemu kamnu in plesni. Uživajte v zares čistem perilu vsak dan. Vir: net.hr