Kako pravilno določiti vrstni red čiščenja

Kot navaja Better Homes Gardens, strokovnjaki poudarjajo, da je za zmanjšanje kroženja prašnih delcev ključno, da najprej obrišete prah in šele nato posesate. Tak pristop prepreči, da bi se prah po sesanju ponovno usedel na tla in zahteval dodatno čiščenje.

Zakaj je odstranjevanje prahu prvi korak?

Pri čiščenju višjih površin, kot so svetila, police ali ventilatorji, se delci dvignejo v zrak in se nato postopoma usedajo na nižje predele. Kot poroča vir, se s tem poveča količina delcev na tleh, zato je sesanje smiselno opraviti šele po tem, ko je prah že odstranjen z zgornjih površin. Strokovnjaki poudarjajo, da vrsta talnih oblog pri tem nima pomembne vloge, saj se prah vedno kopiči na tleh, ne glede na material.

icon-expand Prah FOTO: Adobe Stock

Zakaj sesanja ne smete izpustiti?

Po odstranjevanju prahu se lahko zdi, da je večina delcev že odstranjena, vendar kot navaja vir, sesanje ostaja ključen korak, saj odstrani drobne delce, ki se usedejo na tla. Sesalniki s filtracijo visoke učinkovitosti lahko ujamejo tudi najmanjše delce, kar je posebej pomembno za osebe z alergijami ali občutljivimi dihalnimi potmi. V določenih primerih, na primer pri večjih količinah dlak, strokovnjaki svetujejo, da najprej posesate, da odstranite večje delce, nato pa nadaljujete z brisanjem prahu.

icon-expand Sesanje FOTO: Adobe Stock

Prilagoditev čiščenja različnim površinam

Pri čiščenju je pomembno upoštevati posebnosti posameznih površin. Svetila in ventilatorji zahtevajo natančno čiščenje, saj se na njih nabira večja količina prahu. Zavese in žaluzije so prav tako pogosti zbiralniki alergenov, zato jih je treba redno čistiti glede na material. Oblazinjeno pohištvo zahteva uporabo ustreznih nastavkov za sesanje, da se odstranijo delci, ki se zadržujejo v tkanini. Tudi rastline potrebujejo redno odstranjevanje prahu, saj se na listih nabirajo delci, ki lahko vplivajo na kakovost zraka v prostoru.

icon-expand Pospravljanje FOTO: Shutterstock

Tehnike za učinkovito čiščenje

Za najboljši rezultat strokovnjaki priporočajo čiščenje od zgoraj navzdol. Pri brisanju prahu je priporočljiva uporaba rahlo vlažnih krp iz mikrovlaken, ki delce ujamejo in ne raznašajo po zraku. Pomembno je tudi redno čiščenje pripomočkov, saj umazani filtri in nastavki zmanjšajo učinkovitost čiščenja in povečajo kroženje delcev v prostoru. Z upoštevanjem pravilnega zaporedja čiščenja in prilagajanjem tehnik posameznim površinam lahko bistveno izboljšate kakovost zraka v svojem domu ter zmanjšate izpostavljenost alergenom in dražilcem. Redno vzdrževanje pripomočkov in dosledno čiščenje prispevata k bolj zdravemu bivalnemu okolju.