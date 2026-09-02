Jesen je čas, ko vrtovi in sadovnjaki ponudijo največ pridelkov. Namesto da bi zelenjava in sadje propadla, ju lahko shranite za hladnejše mesece. Ozimnica ni le tradicija, ampak tudi eden najbolj učinkovitih načinov zmanjševanja zavržene hrane in prihranka pri gospodinjskih stroških. Najvarnejši načini domačega konzerviranja so vlaganje, fermentiranje, zamrzovanje, sušenje in ustrezno skladiščenje pridelkov. Septembra bomo na Dominvrt.si objavljali serijo člankov na temo Ozimnica 2026. Predstavili bomo različne postopke, s katerimi boste v največji meri shranili pridelke z vašega vrta ali sadovnjaka.

Ozimnica je skupek postopkov, s katerimi podaljšamo uporabnost sadja, zelenjave in drugih živil. Namen je upočasniti ali preprečiti razvoj mikroorganizmov, ki povzročajo kvarjenje hrane.

Med najbolj priljubljenimi oblikami ozimnice so: - vlaganje zelenjave, - kisanje zelja in repe, - fermentiranje, - priprava omak in mezg, - zamrzovanje pridelkov, - skladiščenje v kleti ali shrambi.

Kdaj začeti pripravo ozimnice?

Priprave se praviloma začnejo pozno poleti in trajajo še celo jesen. Glede na to, da še vedno vztrajajo poletne vročine, imate še naprej čas za shranjevanje različne zelenjave in sadja - paradižnik, paprika, kumare, breskve, slive ... September in oktober pa sta idelna za: - jabolka, - hruške, - zelje, - repo, - korenje, - krompir, - buče. Strokovnjaki poudarjajo, da je za kakovost ozimnice ključno, da živila predelate čim prej po obiranju, saj se s časom zmanjšujeta njihova hranilna vrednost in kakovost.

Vlaganje

Vlaganje je eden najstarejših načinov shranjevanja živil. Živila se konzervirajo v kisu, slanici ali kombinaciji obeh.

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Po podatkih National Center for Home Food Preservation je za varnost najpomembnejše: - uporabljati čiste in sterilizirane kozarce, - upoštevati preverjene recepte, - zagotoviti pravilno razmerje med kisom, vodo in soljo, - preveriti, da se pokrov po zapiranju pravilno zatesni. Za vlaganje so najbolj primerni: - kumarice, - paprika, - rdeča pesa, - cvetača, - stročji fižol. Najpogostejše napake pri vlaganju so: - premalo kisa, - neustrezna sterilizacija kozarcev, - poškodovani pokrovčki, - uporaba receptov neznanega izvora, - predolgo skladiščenje.

Kisanje

Kisanje temelji na naravni fermentaciji mlečnokislinskih bakterij. Te sladkorje v živilih pretvarjajo v mlečno kislino, ki deluje kot naravni konzervans.

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Najbolj znani živili za kisanje sta: - kislo zelje, - kisla repa. Fermentirana živila so cenjena zaradi značilnega okusa in dolge obstojnosti. Pri pripravi je pomembno, da živila ostanejo potopljena pod tekočino, saj stik z zrakom povečuje možnost plesnenja.

Fermentiranje

Fermentiranje je širši pojem, ki vključuje različne vrste koristnih mikroorganizmov. V zadnjih letih so priljubljeni predvsem: - kimči, - fermentirano korenje, - fermentirana paprika, - kombuča.

icon-expand Kombuča FOTO: Adobe Stock

Po ugotovitvah strokovnjakov BC Centre for Disease Control je za uspešno fermentacijo ključna higiena, ustrezna vsebnost soli in nadzor temperature. Če opazite neprijeten vonj, nenavadne barve ali obsežno plesnenje, živilo zavrzite.

Zamrzovanje

Po priporočilih USDA in National Center for Home Food Preservation je zamrzovanje eden najlažjih in najhitrejših načinov ohranjanja kakovosti pridelkov. Prednosti: - ohranjanje hranil, - manjša potreba po dodatkih, - dolga obstojnost, - enostavna priprava. Večino zelenjave je priporočljivo pred zamrzovanjem blanširati. To upočasni encimske procese, ki povzročajo izgubo barve, okusa in teksture.

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Za zamrzovanje so odlični: - grah, - fižol, - brokoli, - cvetača, - korenje, - paprika. Priporočena temperatura zamrzovalnika je najmanj -18 stopinj Celzija.

Shranjevanje v kleti

Nekateri pridelki ne potrebujejo ne vlaganja ne zamrzovanja. V primernih pogojih lahko več mesecev hranite: - krompir, - čebulo, - česen, - jabolka, - hruške, - buče. Idealna klet je: - temna, - hladna, - dobro prezračevana, - z zmerno zračno vlažnostjo.

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Pomembno je redno pregledovanje pridelkov in odstranjevanje poškodovanih primerkov, saj lahko pospešijo kvarjenje drugih živil.