Priprava ozimnice je za mnoge še vedno nepogrešljiv del jeseni. Domače vložene kumarice, paradižnikova omaka, kislo zelje ali zamrznjena zelenjava so odličen način, da podaljšamo življenjsko dobo pridelkov in zmanjšamo količino zavržene hrane z domačega vrta. A prav pri domačem konzerviranju se pogosto skrivajo napake, ki lahko vplivajo na okus, kakovost in v nekaterih primerih tudi na varnost živil.
Strokovnjaki ameriškega National Center for Home Food Preservation opozarjajo, da številni ljudje uporabljajo recepte, ki niso preverjeni, ali pa preskočijo pomembne korake pri pripravi. Posledica so pokvarjeni izdelki, plesnenje ali izguba kakovosti že po nekaj tednih.
Uporaba poškodovanih kozarcev in pokrovčkov
Veliko ljudi pred novo sezono ozimnice ponovno uporabi stare kozarce in pokrovčke. Pri tem ni nič narobe, če so brezhibni, težava pa nastane, kadar imajo kozarci drobne razpoke, poškodovane robove ali deformirane pokrovčke.
Že majhna poškodba lahko prepreči pravilno tesnjenje. Zrak nato vstopa v kozarec, kar ustvarja idealne pogoje za razvoj mikroorganizmov. Pred uporabo je zato smiselno vsak kozarec natančno pregledati, poškodovane primerke pa zavreči.
Prav tako je zelo pomembno, da na pokrovih kozarcev ni rja, ki vam lahko uniči celotno ozimnico.
Premalo pozornosti higieni
Ena najpogostejših napak je prepričanje, da bo kis ali sol uničila vse neželene mikroorganizme. V resnici se lahko težave začnejo že pri umazanih rokah, nečistih kuhinjskih površinah ali slabo oprani zelenjavi.
Po priporočilih strokovnjakov je treba vse pridelke temeljito oprati, uporabljati čist pribor in poskrbeti za brezhibno čistočo delovnih površin. Dobra higiena je prvi korak do uspešne in varne ozimnice.
Eksperimentiranje z recepti
Na družbenih omrežjih in spletnih forumih kroži ogromno receptov za vlaganje in konzerviranje. Težava je, da številni niso strokovno preverjeni.
National Center for Home Food Preservation opozarja, da lahko že manjša sprememba razmerja med kisom, vodo in soljo vpliva na varnost izdelka. Pri vlaganju zato ni priporočljivo improvizirati ali bistveno spreminjati preverjenih receptov, še posebej kadar gre za shranjevanje živil za daljše obdobje.
Predolgo čakanje s predelavo pridelkov
Po obiranju se v sadju in zelenjavi začnejo procesi staranja. Z vsakim dnem se zmanjšujeta kakovost in hranilna vrednost, povečuje pa se tudi možnost kvarjenja.
Strokovnjaki Penn State Extension zato priporočajo, da pridelke predelate čim prej po obiranju. Sveže obrani paradižniki, paprika ali kumare bodo dali bistveno boljši končni izdelek kot živila, ki so več dni stala v zaboju ali kuhinji.
Napačno zamrzovanje zelenjave
Mnogi menijo, da je dovolj, da zelenjavo preprosto pospravijo v zamrzovalnik. Vendar večina vrtnin pred zamrzovanjem potrebuje blanširanje.
Gre za kratek postopek segrevanja v vreli vodi ali pari, ki ustavi delovanje encimov. Če ta korak preskočimo, lahko zelenjava že po nekaj tednih izgubi barvo, okus in teksturo.
Pomembna je tudi ustrezna embalaža. Navadne vrečke pogosto ne preprečujejo vdora zraka, zaradi česar se pojavi tako imenovana zamrzovalna opeklina, ki poslabša kakovost živila.
Nepravilno kisanje in fermentiranje
Pri fermentaciji imajo ključno vlogo koristne bakterije. Če zelenjava ni popolnoma potopljena v tekočino, lahko na površini začne nastajati plesen.
Strokovnjaki za fermentirana živila poudarjajo, da morajo biti razmerja soli natančna, posode pa ustrezno očiščene. Prav tako je pomembno spremljati videz in vonj živila. Vsak sumljiv vonj, nenavadna barva ali obsežna plesen so znak, da izdelka ni varno uživati.
Nepravilno shranjevanje ozimnice
Tudi najbolj skrbno pripravljena ozimnica lahko propade, če jo po pripravi hranimo v neprimernih pogojih.
Idealno je hladno, suho in temno mesto. Neposredna sončna svetloba in visoke temperature pospešujejo razgradnjo kakovosti ter lahko vplivajo na obstojnost izdelkov. Kozarce je priporočljivo redno pregledovati in biti pozoren na napihnjene pokrovčke, motno tekočino ali druge znake kvarjenja.
Prepričanje, da ozimnica zdrži neomejeno dolgo
Veliko ljudi ima v kleti kozarce, stare več let. Čeprav so nekateri izdelki lahko še vedno varni, strokovnjaki priporočajo, da doma pripravljeno ozimnico porabimo v približno enem letu.
Z daljšim skladiščenjem se namreč slabšajo okus, tekstura in hranilna vrednost. Tudi če je živilo še vedno užitno, pogosto ni več enako kakovostno kot v prvih mesecih po pripravi.
Najpomembnejše pravilo? Manj improvizacije, več preverjenih postopkov
Skoraj vse najpogostejše napake pri pripravi ozimnice imajo skupni imenovalec: preskakovanje preverjenih postopkov. Strokovnjaki zato svetujejo uporabo kakovostnih sestavin, čiste opreme in receptov iz zanesljivih virov. Nekaj dodatne previdnosti med pripravo je veliko manjša cena kot pokvarjen pridelek, ki ste ga z veliko truda pridelali na vrtu.
Viri: National Center for Home Food Preservation, Dominvrt.si, Okusno.je
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