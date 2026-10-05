Pečica je eden najbolj obremenjenih kuhinjskih aparatov, zato ni presenetljivo, da se na vratih hitro naberejo maščoba, madeži in zažgani ostanki hrane. Prav pri čiščenju pa mnogi naredijo napako, ki lahko dolgoročno poškoduje steklo. Britanska potrošniška organizacija Which? opozarja, da so v preteklosti prejeli številna poročila uporabnikov, ki jim je steklo na vratih pečice počilo brez očitnega razloga. Po poročanju britanskega portala Express strokovnjaki menijo, da lahko tveganje povečajo nekatere vsakdanje navade pri čiščenju in uporabi pečice.

icon-expand Vročih pekačev ne odlagajte na odprta vrata pečice, saj dodatno obremenjujejo steklo. FOTO: Shutterstock

Grobe gobice lahko pustijo nevidne poškodbe

Ko se na vratih pečice nabere trdovratna maščoba, marsikdo poseže po abrazivni gobici ali grobem čistilu. Takšna rešitev se zdi učinkovita, vendar lahko na steklu nastanejo drobne praske. Te poškodbe pogosto niso vidne s prostim očesom, vendar oslabijo površino stekla. Zaradi nenehnega segrevanja in ohlajanja se lahko sčasoma razvijejo mikrorazpoke, ki povečajo možnost nenadnega poka. Strokovnjaki zato priporočajo uporabo mehkih krp in nežnih gobic.

Ne odlagajte pekačev na odprta vrata

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Še ena napaka, ki jo mnogi naredijo med peko, je odlaganje vročih pekačev na odprta vrata pečice. Čeprav se zdi priročno, dodatna teža in visoka temperatura povzročata obremenitev stekla. Prav tako ni priporočljivo zaloputniti vrat, jih sunkovito zapirati ali dopustiti, da pekač udari ob stekleno površino.

Pazite na temperaturni šok

icon-expand Pravilno čiščenje in nežno ravnanje lahko podaljšata življenjsko dobo pečice za več let. FOTO: Shutterstock

Steklo je posebej občutljivo na nenadne temperaturne spremembe. Zato strokovnjaki odsvetujejo tudi obešanje mokrih kuhinjskih krp na ročaj pečice med delovanjem. Do težav lahko pride tudi, če posoda za peko pritiska neposredno na steklo vrat. Takšne obremenitve se morda ne pokažejo takoj, vendar lahko skozi čas oslabijo material.

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Kaj storiti, če steklo poči?

Če steklo na pečici poči, najprej fotografirajte poškodbo in previdno odstranite razbite delce. Če je aparat še v garanciji, se obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servis. Strokovnjaki svetujejo, da hranite fotografije in morebitne večje kose stekla, saj lahko služijo kot dokaz pri uveljavljanju reklamacije.