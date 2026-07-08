Ko je pečica ugasnjena, predstavlja idealno mesto, kamor lahko pospravite pekače, zato ni nič nenavadnega, da to počnejo mnogi. V predalih zanje namreč pogosto zmanjka prostora, na vrhu kuhinjskih omaric pa hitro postanejo prašni. A kot pravijo strokovnjaki, ta navada, da je ugasnjena pečica napolnjena s pekači, ni ravni pametna in je lahko vir številnih težav, ki vplivajo predvsem na zdravje.

icon-expand Pečica je priročno mesto za shranjevanje pladnjev in pekačev. FOTO: Shutterstock

Nalaganje pekačev enega na drugega privede do poškodbe premaza.

Če notranjost pečice napolnite s pladnji in pekači, tvegate, da se poškodujejo. Navadno so pladnji in pekači prevlečeni z materiali, ki poskrbijo za enakomerno porazdelitev toplote. Ob kopičenju pladnjev in pekačev skupaj pa lahko hitro pride do poškodbe površine. Če se torej želite izogniti nevarnostim, pečico takoj osvobodite vseh posod, ki jih hranite v njej.

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S pripravo hrane v poškodovanem pekaču ogrožate svoje zdravje.

Večina pekačev in pladnjev je premazana z materialom, ki ogroža varnost hrane, ki pride z njim v stik, če je poškodovan. Poškodbe predstavljajo tveganje za kakovost hrane, ki jo boste v pekli na poškodovanem pekaču. Majhni delci materialov, ki so strupeni, med peko namreč lahko končajo v hrani in jo onesnažijo, tako da jed postane neužitna. Če zložite več pladnjev in pekačev enega na drugega, tako da se vsi prilegajo v pečico, lahko pride do prask na posodi in s tem tvegate poškodbe tega premaza. Tveganje se še poveča, če vanje položite ostre predmete, kot so vilice in noži. Nenazadnje pa najbolj pametno ni niti, če pozabite na prisotnost posode v pečici in jo vklopite ter pustite pladnje, da se pregrevajo.

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Kam torej shraniti pladnje in pekače?

Če vam v majhni kuhinji primanjkuje prostora, lahko pekače shranite denimo na voziček, ki ga po potrebi premikate po prostoru. Ali pa jih pospravite v plitek predal v kuhinji, nekam, kjer vam ne bodo na poti in boste hkrati preprečili, da bi se na njih nabiral prah. Trik, ki vam pri tem pomaga, je, če jih položite pokončno. Ne le, da na ta način preprečite nabiranje prahu, ampak tudi prihranite veliko prostora. Navpično shranjevanje tudi zmanjša tveganje, da bi se predmeti zataknili ali zagozdili skupaj, kar se pogosto zgodi, kadar so zloženi vodoravno.

icon-expand Pladenj v pečici se lahko hitro poškoduje. FOTO: Shutterstock