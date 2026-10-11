Če ste kdaj odprli predal za detergent in opazili majhen plastični vstavek, se verjetno niste posebej spraševali, čemu služi. A prav ta neopazen del je presenetil številne uporabnike na družbenih omrežjih.
Njegova naloga je preprosta: pri številnih modelih pralnih strojev zadrži tekoči detergent v predalu, dokler ga stroj ne potrebuje za pranje. Ko uporabljate detergent v prahu, se vstavek običajno dvigne, premakne ali odstrani, da lahko prašek nemoteno steče v boben.
Vendar pozor: nimajo ga vsi pralni stroji, saj se sistemi med proizvajalci in modeli razlikujejo. Zato je vedno najbolje preveriti navodila za uporabo svojega aparata.
Ne pozabite tudi na čiščenje predala za detergent
Čeprav je plastični vstavek namenjen pravilnemu doziranju detergenta, strokovnjaki opozarjajo še na nekaj: predal za detergent in njegove vložke je treba redno čistiti. Na njih se sčasoma naberejo ostanki detergenta in mehčalca, ki lahko povzročijo neprijetne vonjave ter zmanjšajo učinkovitost pranja. Tudi proizvajalci priporočajo občasno odstranitev predala, čiščenje z vodo in krtačko ter temeljito sušenje pred ponovno uporabo. Če imate v predalu premičen plastični vstavek, si pred njegovo uporabo ali odstranitvijo velja ogledati navodila za svoj model pralnega stroja, saj se sistemi med proizvajalci razlikujejo.
Vir: index
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