Če ste kdaj odprli predal za detergent in opazili majhen plastični vstavek, se verjetno niste posebej spraševali, čemu služi. A prav ta neopazen del je presenetil številne uporabnike na družbenih omrežjih.

Njegova naloga je preprosta: pri številnih modelih pralnih strojev zadrži tekoči detergent v predalu, dokler ga stroj ne potrebuje za pranje. Ko uporabljate detergent v prahu, se vstavek običajno dvigne, premakne ali odstrani, da lahko prašek nemoteno steče v boben.

Vendar pozor: nimajo ga vsi pralni stroji, saj se sistemi med proizvajalci in modeli razlikujejo. Zato je vedno najbolje preveriti navodila za uporabo svojega aparata.