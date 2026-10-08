Kdaj se popravilo pralnega stroja splača?

Pokvarjen pralni stroj lahko hitro pomeni nepričakovan strošek, vendar je nakup novega pogosto precej dražja rešitev. Pri odločitvi je zato najpomembnejše razmerje med ceno popravila in vrednostjo novega aparata. Britanska organizacija Which? pri različnih okvarah pralnih strojev navaja precej različne stroške. Preprostejša popravila, denimo zamenjava tesnila, črpalke ali krtačk motorja, so lahko razmeroma poceni, medtem ko lahko zahtevnejši posegi, kot je zamenjava motorja ali elektronske plošče, stanejo več sto evrov. Dobro izhodišče je pravilo, da se popravilo praviloma splača, če stane manj kot približno polovico cene primerljivega novega pralnega stroja.

icon-expand Ko pralni stroj odpove, je nakup novega pogosto prva misel. FOTO: Adobe Stock

Starost stroja je zelo pomembna

Pri odločitvi ni pomembna samo cena popravila. Upoštevati je treba tudi starost aparata. Če je pralni stroj star nekaj let in je do zdaj deloval brez večjih težav, je lahko tudi nekoliko dražje popravilo smiselna izbira. Pri zelo starem stroju pa je večja verjetnost, da bodo sledile nove okvare. Po podatkih AEG je običajna življenjska doba pralnega stroja približno od sedem do dvanajst let, vendar je precej odvisna od kakovosti aparata, pogostosti uporabe in vzdrževanja.

Katere okvare so običajno manj problematične?

Pri nekaterih težavah je popravilo precej bolj smiselno kot nakup novega aparata. Med pogostejšimi so: - poškodovano tesnilo vrat, - težave z odtočno črpalko, - zamašen filter, - poškodovana cev, - težave z dovodom vode, - obrabljene krtačke motorja. Checkatrade med najpogostejšimi posegi navaja prav takšna popravila, pri katerih je končni strošek odvisen predvsem od cene rezervnega dela in dela serviserja. Če je težava preprosta, je zato škoda zavreči sicer dobro delujoč pralni stroj.

icon-expand Pri nekaterih težavah je popravilo precej bolj smiselno kot nakup novega aparata. FOTO: Shutterstock

Kdaj je nakup novega bolj smiseln?

Drugače je pri večjih okvarah. Zamenjava motorja, elektronske plošče ali ležajev lahko hitro postane draga, predvsem pri starejšem aparatu. Še slabša je računica, če se je pralni stroj že večkrat pokvaril. Če ste v zadnjih letih zanj že plačali več popravil, je morda čas, da strošek primerjate z nakupom novega. Pomembno je tudi, ali so za starejši model rezervni deli še vedno na voljo. Pri zelo starih aparatih lahko prav njihova dobavljivost podraži ali celo onemogoči popravilo.

Preden pokličete serviserja, preverite še to

Najprej preverite, ali je aparat še v garanciji oziroma ali zanj velja podaljšano jamstvo. Pri nekaterih modelih imajo lahko posamezne komponente daljše jamstvo kot celoten aparat. Nato zahtevajte čim bolj natančno oceno stroška. V končno ceno niso vključeni samo rezervni deli, temveč tudi prihod serviserja, diagnostika in delo. Če vam serviser pove, da bo popravilo stalo na primer 100 evrov, nov primerljiv pralni stroj pa 500 evrov, je odločitev precej lažja. Če bi popravilo stalo 300 ali 400 evrov, je treba že resno razmisliti o zamenjavi.

icon-expand Starost stroja je zelo pomembna. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa poraba elektrike in vode?

Pri zelo starem pralnem stroju je smiselno upoštevati tudi njegovo porabo. Novejši modeli so lahko učinkovitejši, zato lahko zamenjava dolgoročno pomeni nižje stroške elektrike in vode. Toda zgolj zaradi nekoliko boljše učinkovitosti ni nujno smiselno zavreči še uporabnega aparata. Če je stroj star nekaj let, deluje dobro in potrebuje le manjše popravilo, je lahko njegovo podaljšanje življenjske dobe bolj smiselna odločitev. Pred nakupom novega pralnega stroja zato naredite preprost izračun: koliko stane popravilo, koliko stane primerljiv nov aparat in koliko je star vaš sedanji stroj. Če je popravilo precej cenejše od polovice cene novega modela in je stroj sicer v dobrem stanju, ga nikar ne odpišite prehitro. Včasih je najboljša odločitev prav tista, ki je na prvi pogled najmanj zanimiva – popraviti staro napravo in jo uporabljati še nekaj let.

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