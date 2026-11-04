Najprej se znebite stvari, ki jih ne potrebujete

Lepo zložene stvari v enakih škatlah so videti privlačno, vendar s tem še ne rešimo težave z neredom. Če vanje pospravimo tudi predmete, ki jih že leta ne uporabljamo, smo zgolj skrili odvečno navlako. Poklicna organizatorka Shannon Littlehale za Good Housekeeping svetuje, da organiziranje začnemo z odločitvijo, kaj bomo obdržali, česa se bomo znebili in kaj lahko podarimo. Preglejte omare, predale in police. Razmislite, ali res potrebujete vse kuhinjske pripomočke, oblačila, ki jih ne nosite več, in predmete, ki že dolgo čakajo na popravilo. Šele ko odstranite odvečne stvari, boste vedeli, koliko prostora za shranjevanje dejansko potrebujete.

Pred nakupom razvrstite in preštejte stvari

Podobne predmete zberite skupaj. Kuhinjske pripomočke, dokumente, sezonska oblačila in okraske razvrstite v ločene skupine. Tako boste lažje ocenili, kakšne posode potrebujete. Pomembno je tudi, kako pogosto posamezne stvari uporabljate. Predmeti za vsakodnevno uporabo naj bodo hitro dostopni, sezonske dekoracije in zimska posteljnina pa lahko počakajo na višjih policah ali v manj dostopnih omarah.

icon-expand Ena najpogostejših napak je nakup škatel brez predhodnega merjenja. FOTO: Adobe Stock

Izmerite prostor, preden se odpravite po nakupih

Ena najpogostejših napak je nakup škatel brez predhodnega merjenja. V trgovini so lahko videti ravno pravšnje, doma pa ugotovite, da ne ustrezajo dimenzijam police ali predala. Pred nakupom izmerite širino, globino in višino prostora. Upoštevajte tudi vrata omar, tečaje in prostor, ki ga potrebujete za izvlečenje posod. Strokovnjaki, ki so svoje nasvete delili z revijo Bob Vila, posebej poudarjajo, da morajo biti organizatorji prilagojeni prostoru, v katerem jih bomo uporabljali.

Izberite organizatorje glede na svoje navade

Ni pomembno samo, koliko stvari lahko spravite v posamezno škatlo, temveč tudi, kako preprosto boste dostopali do njene vsebine. Revija Real Simple ob nasvetih strokovnjakinje Christine Lee poudarja, da mora biti sistem shranjevanja prilagojen vsakodnevnim navadam gospodinjstva. Če je pospravljanje preveč zapleteno, se bo nered hitro vrnil. Za shrambo so praktične prozorne posode, saj hitro vidite njihovo vsebino. V dnevni sobi lahko bolje delujejo pletene košare, ki se zlijejo z opremo. Pri otroških sobah pa izberite preproste posode, do katerih otroci zlahka dostopajo. Če uporabljate neprosojne škatle, jih označite z nalepkami. Tako boste vedno vedeli, kaj je v njih, ne da bi morali vsako posebej odpreti.

icon-expand Napačno izbrani organizatorji namesto reda povzročijo dodatno prostorsko stisko. FOTO: Shutterstock

Šele nato je čas za nakup škatel

Ko odstranite odvečne predmete, jih razvrstite in izmerite prostor, boste precej lažje izbrali ustrezne organizatorje. Pri tem ni treba kupiti celotnega kompleta enakih škatel. Izberite različne velikosti glede na predmete, ki jih boste shranjevali. Če jih nameravate zlagati eno na drugo, preverite tudi stabilnost in nosilnost pokrovov. Kot opozarja britanska revija Homes & Gardens, lahko napačno izbrani organizatorji namesto reda povzročijo dodatno prostorsko stisko. Preden torej naslednjič napolnite nakupovalni voziček s škatlami in košarami, najprej preglejte, kaj že imate doma. Morda boste ugotovili, da novih pripomočkov sploh ne potrebujete toliko, kot ste sprva mislili. Urejen dom se namreč začne z dobrim načrtom, ne z nakupovanjem.

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