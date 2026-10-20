Jesen je čas, ko iz omar znova potegnemo tople puloverje, copate, odeje in druge zimske tekstile. Medtem ko posteljnino in brisače peremo precej redno, številni predmeti, ki jih bomo v prihodnjih mesecih uporabljali skoraj vsak dan, pogosto ostanejo spregledani. Strokovnjaki za nego doma pri reviji Good Housekeeping opozarjajo, da se na njih med skladiščenjem nabirajo prah, pršice in neprijetne vonjave, zato jih je smiselno oprati še pred začetkom prave zimske sezone.

Copati so pogosto bolj umazani, kot si mislimo

icon-expand Iz omare jih vzamemo vsako jesen, a jih skoraj nikoli ne operemo FOTO: Shutterstock

Topli hišni copati so med največkrat uporabljenimi zimskimi dodatki, a jih le redko damo v pranje. Ker prihajajo v neposreden stik z bosimi stopali, vpijajo vlago, znoj in neprijetne vonjave. Tekstilne modele je pogosto mogoče oprati v pralnem stroju na programu za občutljivo perilo, pri copatih s trdim podplatom pa zadostuje temeljito čiščenje notranjosti z mlačno milnico.

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Puloverji potrebujejo osvežitev

Volneni in kašmirski puloverji, ki so vse poletje čakali zloženi v predalih, lahko dobijo zatohlost in vonj po skladiščenju. Pred prvo uporabo jih zato operite skladno z navodili proizvajalca. Pri občutljivih materialih strokovnjaki priporočajo hladno vodo in program za volno. Po pranju jih raje sušite položene na ravni podlagi, da ne izgubijo oblike.

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Ne pozabite na odeje

icon-expand Odeje je treba redno prati. FOTO: Shutterstock

Tudi tople odeje večino leta preživijo pospravljene v omari ali pod posteljo. Pred prvo uporabo jih je smiselno osvežiti, saj se na njih med skladiščenjem nabereta prah in umazanija. Pred pranjem vedno preverite navodila proizvajalca.

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Kopalni plašč ni le za pranje enkrat na mesec

Mnogi kopalni plašč perejo redkeje kot brisače, čeprav ga pogosto oblečemo neposredno po tuširanju. Takrat vpija vlago, odmrle kožne celice in ostanke kozmetičnih izdelkov. Strokovnjaki priporočajo redno pranje, še posebej v hladnejšem delu leta, ko ga uporabljamo pogosteje.

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Majhen korak, ki lahko naredi veliko razliko

icon-expand Pranje odeje FOTO: Shutterstock

Preden zaprete okna in se začne kurilna sezona, si vzemite uro ali dve tudi za zimske tekstile. Sveže oprani copati, puloverji in odeje ne bodo le prijetnejši za uporabo, temveč bodo pripomogli tudi k bolj svežemu zraku in prijetnejšemu počutju v domu.

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