Zakaj srebrni jedilni pribor potemni?

Če imate doma srebrne žlice, vilice in nože, ste verjetno že opazili, da sčasoma izgubijo prvotni lesk. Površina postane rumenkasta, rjavkasta ali celo skoraj črna. To ni nujno znak slabe kakovosti ali poškodbe, temveč običajen pojav, imenovan potemnelost oziroma tarnanje srebra. Srebro namreč reagira z žveplovimi spojinami v zraku, pri čemer na njegovi površini nastane tanka plast srebrovega sulfida. Ta povzroči značilno temno obarvanost. Kot pojasnjuje britanska organizacija za raziskovanje in preizkušanje jedilnega pribora CATRA, lahko k potemnelosti prispevajo tudi določena živila, zlasti jajca in zelena zelenjava. Dobra novica je, da lahko običajno potemnelost odstranimo brez zahtevnega drgnjenja. Pri tem nam lahko pomagajo sestavine, ki jih imamo pogosto že doma.

icon-expand Srebrni pribor sčasoma izgubi svoj značilni sijaj. FOTO: Adobe Stock

Kako očistiti srebrni pribor z aluminijasto folijo in sodo bikarbono?

Eden od znanih načinov čiščenja srebra temelji na kombinaciji aluminijaste folije, vroče vode in sode bikarbone. Med aluminijem in potemnelim srebrom poteka elektrokemijska reakcija, pri kateri se srebrov sulfid pretvori nazaj v kovinsko srebro, žveplove spojine pa preidejo na aluminij. Za postopek potrebujete: - aluminijasto folijo, - večjo stekleno ali emajlirano posodo, - vročo vodo, - sodo bikarbono, - mehko bombažno krpo. Postopek čiščenja: - Večjo posodo obložite z aluminijasto folijo. Pomembno je, da je srebrni pribor med postopkom v stiku z aluminijem. - Vanjo položite srebrne žlice, vilice ali druge primerne kose pribora. - V ločeni posodi pripravite vročo vodo in dodajte približno eno žlico sode bikarbone na skodelico vode. - Mešanico previdno prelijte čez pribor, da je ta popolnoma prekrit. - Počakajte nekaj minut. Pri rahli potemnelosti lahko zadostuje že krajši čas, pri izrazitejših madežih pa postopek traja nekoliko dlje. - Pribor previdno vzemite iz vode, ga temeljito sperite s čisto vodo in takoj osušite z mehko krpo. - Če je potemnelost izrazitejša, je postopek mogoče ponoviti, vendar ne uporabljajte grobih gobic ali žičnatih čistilnikov.

icon-expand Večjo posodo obložite z aluminijasto folijo. FOTO: Adobe Stock

Pozor: te vrste srebra ne čistite na enak način

Čeprav je metoda z aluminijasto folijo priljubljena, ni primerna za vsak srebrni predmet. Posebej previdni bodite pri starinskem priboru, okrasnih izdelkih, graviranih kosih in posrebrenih predmetih. Strokovnjaki britanskega Inštituta za konserviranje ICON opozarjajo, da lahko prepogosto odstranjevanje potemnelosti postopoma poškoduje prvotno površino srebra. Pri okrasnih predmetih lahko izgine tudi del značilne patine, ki daje starejšim izdelkom poseben videz. Kanadski inštitut za konserviranje dodatno opozarja, da so lahko metode odstranjevanja potemnelosti posebej škodljive za posrebrene predmete, saj je njihova srebrna prevleka razmeroma tanka. Če niste prepričani, ali je vaš pribor izdelan iz masivnega srebra ali zgolj posrebren, raje izberite mehko krpo in namensko čistilo za srebro. Pri posebej dragocenih ali starinskih kosih je najbolje poiskati nasvet strokovnjaka.

icon-expand Čiščenja srebra s kombinacijo aluminijaste folije, vroče vode in sode bikarbone. FOTO: Adobe Stock

Kako ohraniti srebrni pribor sijoč čim dlje?

Najboljša rešitev je, da preprečite hitro nastajanje temnih oblog. Srebro po uporabi čim prej sperite, saj lahko ostanki hrane, zlasti kislih in žveplovih živil, pospešijo njegovo potemnelost. Francoski proizvajalec srebrnine Christofle svetuje nežno ročno pomivanje z mehko gobico in milnico. Odsvetuje uporabo grobih čistil, belila in sredstev s klorom ali citronsko kislino, saj lahko poškodujejo površino. Pomembno je tudi pravilno shranjevanje. Pribor hranite v suhem prostoru, po možnosti v zaprti škatli ali posebni zaščitni vrečki, ki zmanjšuje stik z zrakom in vlago. Po pomivanju ga vedno dobro osušite, saj lahko kapljice vode pustijo madeže. Srebrni pribor ni namenjen temu, da bi več let ostajal zaprt v predalu. Redna uporaba, nežno čiščenje in pravilno shranjevanje so pogosto najboljša kombinacija za ohranjanje njegovega videza. Če boste pri čiščenju upoštevali vrsto srebra in izbrali primeren postopek, lahko svojim najljubšim kosom povrnete lep videz, ne da bi po nepotrebnem poškodovali njihovo površino.

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