Kdaj je pravi čas za shranjevanje vrtnega pohištva?

S pripravo vrtnega pohištva na zimo ni dobro čakati na prvo slano ali obilno deževje. Kraljeva hortikulturna družba svetuje, da vzdrževanje in shranjevanje opravimo ob koncu poletne sezone, v suhem vremenu. Takrat je pohištvo lažje temeljito očistiti in popolnoma posušiti. Če imate garažo, vrtno lopo ali drug suh prostor, je premik pohištva pod streho najbolj zanesljiva zaščita. Kjer to ni mogoče, ga prestavite vsaj na čim bolj zaščiten in suh del vrta.

Najprej ga dobro očistite in posušite

Pred shranjevanjem ne pospravite umazanega pohištva. Ostanki zemlje, listja, alg in druge umazanije lahko med večmesečnim shranjevanjem povzročijo madeže, plesen ali druge poškodbe. Plastično pohištvo lahko očistite z milom in vodo, pri lesenem pa je način čiščenja odvisen od vrste lesa in njegove površinske zaščite. Pri kovinskem pohištvu posebno pozornost namenite morebitnim sledem rje. Najpomembnejši korak pride na koncu: pohištvo mora biti pred pokrivanjem ali shranjevanjem popolnoma suho. Če zaprete vlago pod zaščitni pokrov, lahko ustvarite idealne pogoje za nastanek plesni.

icon-expand Najprej ga dobro očistite in posušite. FOTO: Adobe Stock

Leseno vrtno pohištvo potrebuje posebno pozornost

Pri lesu je pomembno, za katero vrsto gre. Po podatkih Kraljeve hortikulturne družbe je kakovostno pohištvo iz trdega lesa, denimo iz tikovine, odpornejše proti vremenskim vplivom in lahko ob ustrezni zaščiti ostane zunaj tudi čez zimo. Mehkejši les je zahtevnejši. Kraljeva hortikulturna družba priporoča redno čiščenje ter zaščito z ustreznim premazom, kot sta lazura ali barva z zaščitnim učinkom. Posebno pozornost namenite vodoravnim površinam in delom, kjer se lahko zadržuje voda. Če želite preprečiti gnitje, pohištva ne puščajte neposredno na mokri zemlji. Noge lahko dvignete s tal oziroma ga postavite na trdno, suho podlago.

Kovinsko pohištvo pred zimo preglejte zaradi rje

Pri kovinskih mizah in stolih je največji sovražnik vlaga. Preden jih pospravite, preverite predvsem spoje, robove in mesta, kjer je zaščitni premaz poškodovan. Kraljeva hortikulturna družba svetuje, da morebitno rjo odstranite in poškodovane dele zaščitite z ustreznim premazom proti rjavenju. Pri kovinskih spojih lahko po potrebi uporabite tudi primerno mazivo. Če imate možnost, kovinsko pohištvo čez zimo hranite v suhem prostoru. Pri železnem pohištvu je to še posebej smiselno, saj dolgotrajna izpostavljenost vlagi povečuje možnost rjavenja.

icon-expand Pred shranjevanjem ne pospravite umazanega pohištva. FOTO: Adobe Stock

Pohištvo ne sme stati v luži

Tudi če pohištva ne morete pospraviti pod streho, ga ne pustite tam, kjer se po dežju zadržuje voda. Strokovnjaki iz Homes & Gardens priporočajo, da vrtno pohištvo postavite na trdno in stabilno površino. Če je na mestu, kjer se nabira voda, ga lahko nekoliko dvignete s pomočjo ustreznih podstavkov, desk ali drugih stabilnih rešitev. Pomembna je tudi zaščita pred vetrom. Lažje plastično pohištvo lahko veter prevrne ali premakne, zato ga je smiselno zložiti in varno pritrditi.

Zaščitna prevleka je koristna, vendar mora dihati

Če bo vrtno pohištvo ostalo zunaj, je kakovostna zaščitna prevleka dobra naložba. Vendar ne izberite zgolj neprepustne ponjave in je tesno ovijte okoli pohištva. Po priporočilih Homes & Gardens naj bo prevleka odporna proti vodi, trpežna in hkrati dovolj zračna. Pohištvo mora biti zaščiteno pred dežjem, snegom, listjem in umazanijo, vendar mora biti omogočeno tudi kroženje zraka. Občasno preverite stanje prevleke in odstranite listje, sneg ali drugo umazanijo, ki se je nabrala na njej.

icon-expand Blazine pospravite posebej. FOTO: Adobe Stock

Blazine pospravite posebej

Na vrtno pohištvo pogosto pozabimo takrat, ko pospravljamo njegove mehke dele. Blazine in sedežne podloge so še posebej občutljive na dolgotrajno vlago. Pred shranjevanjem jih očistite skladno z navodili proizvajalca in jih pustite, da se popolnoma posušijo. Nato jih shranite v suh prostor, najbolje tako, da niso neposredno na tleh. Novejši nasveti Homes & Gardens opozarjajo tudi na težavo, ki jo povzroči kondenzacija: blazine lahko postanejo vlažne in plesnive celo pod zaščito. Zato jih čez zimo ni dobro pustiti zunaj skupaj s pohištvom, če jih lahko shranite v notranjem prostoru.

Česa pri pripravi vrtnega pohištva na zimo ne smete narediti?

Največ škode pogosto povzroči nekaj na videz nepomembnih napak: - pohištva ne pospravite, dokler je še mokro; - lesenega pohištva ne pustite stati neposredno na vlažni zemlji; - poškodovane kovinske površine pustite brez zaščite; - blazine čez zimo pustite zunaj; - pohištvo tesno pokrijete brez možnosti kroženja zraka; - pohištvo zložite brez preverjanja, ali se posamezni deli drgnejo in poškodujejo. Če imate dovolj prostora, je najboljša rešitev preprosta: vrtno pohištvo očistite, posušite in shranite v suh, zračen prostor, kjer bo zaščiteno pred dežjem, snegom, zmrzaljo in močnim vetrom. Ni treba čakati do pomladi, da ugotovite, ali ste ga dobro pripravili. Nekaj deset minut dela ob koncu sezone lahko pomeni, da bodo miza, stoli in ležalniki prihodnjo pomlad pripravljeni za uporabo brez dragega popravljanja ali zamenjave.

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