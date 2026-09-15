Zakaj straniščna deska porumeni?

Rumena obarvanost ni vedno samo posledica umazanije. Na površini se lahko sčasoma naberejo ostanki urina, vodnega kamna, telesnih olj in čistil, svoje pa naredi tudi staranje plastike. Pri čiščenju porumenele straniščne deske Tom's Guide opozarja, da lahko agresivna čistila, vključno z nepravilno uporabo belila, poškodujejo površino. Če je plastika porumenela po celotni površini, vzrok za to morda ni več samo umazanija.

icon-expand Na površini se lahko sčasoma naberejo ostanki urina, vodnega kamna, telesnih olj in čistil. FOTO: Shutterstock

Soda bikarbona in vodikov peroksid

Med preprostimi domačimi načini čiščenja se pogosto omenja kombinacija sode bikarbone in vodikovega peroksida. The Clean Group priporoča, da iz njiju pripravimo gosto pasto, jo nanesemo na rumene madeže in pustimo delovati približno 30 minut. Potrebujete: - eno tretjino skodelice sode bikarbone, - tri žlice šestodstotnega vodikovega peroksida, - mehko gobico ali krpo, - gospodinjske rokavice. Sodo bikarbono in vodikov peroksid zmešajte v gosto pasto. Nanesite jo na porumenele dele straniščne deske in pustite približno 30 minut. Nato površino temeljito obrišite z vlažno krpo in jo sperite s čisto vodo.

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Zakaj naj bi trik deloval?

Soda bikarbona je blago abrazivno sredstvo, zato lahko pomaga odstraniti površinske obloge in umazanijo. Vodikov peroksid pa ima oksidacijske lastnosti in se uporablja tudi pri odstranjevanju različnih madežev. Cleveland Clinic pri uporabi vodikovega peroksida za čiščenje opozarja, da je treba preveriti primernost sredstva za posamezno površino. Tudi pri straniščni deski je zato pametno pripravek najprej preizkusiti na manj opaznem delu.

Kaj, če rumena barva ne izgine?

Če madež po enem čiščenju ne izgine, to še ne pomeni, da ste naredili kaj narobe. Pri starejših plastičnih straneh je lahko porumenelost posledica spremembe samega materiala. Netmums pri podobnem nasvetu opozarja, da je enakomerno rumena površina lahko znak staranja plastike in ne zgolj površinske umazanije. V takšnem primeru čiščenje morda ne bo dovolj. Če so rumeni le posamezni deli, je večja verjetnost, da gre za površinske obloge, ki jih je mogoče odstraniti.

Čistil nikoli ne mešajte na pamet

Pri čiščenju je pomembnejša previdnost kot popolnoma bela straniščna deska. Vodikovega peroksida ne mešajte z drugimi čistili, še posebej ne z belilom. Pri čiščenju uporabljajte ustrezno zaščito ter poskrbite za prezračevanje prostora, saj lahko nastanejo nevarni hlapi. Če ste pred tem uporabili drugo čistilo, površino zato najprej temeljito sperite in šele nato uporabite drugo metodo.

icon-expand Pri čiščenju je pomembnejša previdnost kot popolnoma bela straniščna deska. FOTO: iStockphoto

Preprost trik, vendar ne čudež

Če so rumeni madeži samo na površini, lahko kombinacija sode bikarbone in vodikovega peroksida pomaga osvežiti videz straniščne deske brez uporabe klorovega belila. Začnite z majhno količino in pripravek najprej preizkusiti na skritem delu. Če pa je celotna plastika močno porumenela zaradi staranja, bo rezultat precej bolj omejen. Takrat je lahko po več letih uporabe preprosto najbolj smiselna rešitev zamenjava straniščne deske.

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