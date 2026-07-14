Od kod sploh pridejo?

Te se pojavijo, ko muhe odložijo jajčeca na razpadajočo hrano ali druge biološke odpadke. Posebej jih privlačijo meso, ribe, mlečni izdelki in ostanki hrane za hišne ljubljenčke. Kot poroča Saltford, se v vročem vremenu lahko jajčeca izležejo že v enem dnevu, zato se težava pogosto razvije zelo hitro. Ni odločilno zgolj to, kako pogosto praznimo smetnjak, temveč predvsem ali lahko muhe pridejo do odpadkov. Če imajo dostop do hrane in toplote, bodo našle idealne pogoje za razmnoževanje.

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Kaj storiti, ko jih opazite?

Če so se ličinke že pojavile, ukrepajte čim prej.

icon-expand Poleti lahko že nekaj dni zadostuje, da se v smetnjaku pojavijo nezaželeni obiskovalci. Razlog je pogosto povsem vsakdanja napaka. FOTO: Dreamstime

1. Vrela voda Če v smetnjaku opazite večje število ličink, jih lahko prelijete z vrelo vodo. Številne komunalne službe to priporočajo kot enega najučinkovitejših načinov za takojšnje odstranjevanje težave. Po postopku smetnjak dobro sperite. 2. Temeljito čiščenje je nujno Ko je smetnjak izpraznjen, ga operite z vročo vodo in razkužilom. Na dnu se pogosto nabirajo ostanki tekočin in hrane, ki ustvarjajo idealne razmere za razvoj novih ličink. Redno čiščenje pomaga zmanjšati tudi neprijetne vonjave. 3. Pomagata lahko tudi kis in sol Kot piše Telford, strokovnjaki priporočajo uporabo alkoholnega kisa za odstranjevanje vonjav, medtem ko lahko večja količina soli pomaga izsušiti ličinke in okolje, v katerem se razvijajo.

icon-expand Če v smetnjaku opazite večje število ličink, jih lahko prelijete z vrelo vodo. FOTO: Dreamstime

Triki, ki preprečijo ponoven pojav

Boj proti ličinkam je veliko lažji, če preprečimo, da bi muhe sploh prišle do odpadkov. Ostanke hrane vedno dobro zaprite Največ težav povzročajo mesni in ribji ostanki. Te je priporočljivo zaviti v dodatno vrečko, preden jih odvržete. Nekatere komunalne službe svetujejo celo dvojno pakiranje posebej problematičnih odpadkov. Smetnjak naj bo v senci Raziskave kažejo, da visoke temperature pospešijo razvoj muh. Če je mogoče, smetnjak hranite na senčnem mestu, kjer se ne bo cel dan segreval na soncu.

icon-expand Ostanke je priporočljivo zviti v dodatno vrečko. FOTO: Adobe Stock

Redno spirajte embalažo Preden odvržete jogurtove lončke, pladnje za meso ali konzerve, jih na hitro sperite. Tako zmanjšate neprijetne vonjave in odstranite ostanke hrane, ki privabljajo muhe. Pokrov naj bo vedno zaprt Morda se sliši samoumevno, vendar je odprt ali slabo zaprt pokrov eden glavnih razlogov za pojav ličink. Če muhe ne morejo do odpadkov, ne morejo odložiti jajčec.

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Dno obložite s časopisnim papirjem Praktičen trik je, da na dno smetnjaka položite star časopis ali karton. Ta vpija odvečno vlago, ki jo ličinke potrebujejo za razvoj, hkrati pa olajša čiščenje smetnjaka. Naravni vonji, ki odganjajo muhe Če ne želite posegati po insekticidih, lahko poskusite z naravnimi odganjalci. Med najbolj pogosto omenjenimi so citronela, sivka, meta, evkaliptus in olje čajevca. Muhe teh vonjev ne marajo, zato jih lahko uporabite okoli pokrova ali v bližini mesta, kjer stoji smetnjak.

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Čeprav prizor ni prijeten, strokovnjaki poudarjajo, da ličinke same po sebi praviloma ne predstavljajo resne nevarnosti za zdravje. So pa jasen znak, da so muhe v vašem smetnjaku našle idealno okolje za razmnoževanje. Z rednim čiščenjem, pravilnim shranjevanjem odpadkov in nekaj preventivnimi ukrepi lahko težavo učinkovito preprečite.