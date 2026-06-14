Če se nenehno spotikate ob stvari v kuhinji, je čas za nov sistem. Večina kuhinj temelji na starem načelu trikotnika (hladilnik-pomivalno korito-štedilnik), kar pa v sodobnih domovih, kjer kuha več ljudi, ni več dovolj. Rešitev je razdelitev kuhinje na pet področij, kjer ima vsak predmet svoje natančno določeno mesto glede na vrsto opravila. Namesto da se nenehno selite z ene strani na drugo, so vsa potrebna orodja zbrana tam, kjer jih potrebujete. To ne le pospeši delo, ampak naredi kuhinjo pregledno tudi za druge družinske člane, ki ne bodo več spraševali, kje se nahajajo določene stvari, poroča stran net.hr.

Od starega trikotnika do novih con

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Kuhinjski trikotnik je bil zlat standard od 40. let prejšnjega stoletja naprej, ker je omejil število korakov med pripravo hrane. Danes pa kuhinje niso več namenjene le enemu kuharju, ampak celotni družini. Metoda organizacije po conah omogoča, da se prostor razdeli na dele: za shranjevanje hrane, pripravo, kuhanje, čiščenje ter shranjevanje posode. Takšna porazdelitev preprečuje zastoje sredi kuhinje. Vsak element, od mešalnika do detergenta, se postavi v tisto cono, kjer se najpogosteje uporablja. Če svojo kuhinjo razdelite na teh pet delov, boste opazili takojšen učinek na hitrost pripravljanja kosila ali večerje.

icon-expand kuhinja FOTO: Shutterstock

Organizirana kuhinja po conah omogoča nemoteno sodelovanje več oseb hkrati brez prerivanja.

Kako delujejo posamezne cone v praksi?

Najprej organizirajte zaloge hrane v eno cono blizu vhoda, da boste hitreje pospravili živila. V coni priprave imejte prazen pult za sekljanje, pod njim pa vse posode in nože. Štedilnik predstavlja središče cone za kuhanje – tja pospravite ponve in kuhalnice v globoke predale. Pomivalno korito z detergenti tvori cono za čiščenje. Najpomembnejši trik je, da cono za krožnike in kozarce postavite neposredno ob pomivalni stroj. Ko izpraznite stroj, se vam ne bo treba premikati, ampak boste vse zložili v sosednjo omarico z minimalnimi gibi rok in nog.

Dodatni triki za shranjevanje v ozkih kuhinjah

icon-expand Lesena kuhinja FOTO: Shutterstock

Če imate malo prostora, razmišljajte navpično. Uporabite stenske police ali obešala za ponve in lonce. Kotne omarice nadgradite z vrtljivimi policami, da bodo vsi koti dosegljivi. Magnetne letve za nože vam bodo sprostile prostor na pultu za rezanje. Vsak košček kuhinje mora delati za vas – če imate prazna vrata omaric, tja namestite kljuke za krpe ali držala za začimbe. Ključ do uspeha pa je redno čiščenje: zavrzite staro posodo, ki je ne potrebujete več, in živila, ki jim je potekel rok. Šele ko se znebite odvečne krame, lahko zares vzpostavite sistem petih con, ki bo deloval na dolgi rok.