V številnih domovih so podaljški oz. razdelilniki del vsakdana – uporabljamo jih za računalnike, polnilce in druge naprave, pogosto pa jih preobremenimo, ne da bi se tega sploh zavedali. Nepravilna raba lahko vodi do pregrevanja, poškodovanja kablov in v najslabšem primeru do požara. Kot poudarja Fenix Magazin, je prav poznavanje osnovnih omejitev tisto, kar naredi razliko med varnim delovanjem in potencialno katastrofo.

Kdaj podaljški postanejo nevarni?

Večina uporabnikov na podaljške priklaplja najrazličnejše naprave, vendar to ni vedno varno. Podaljški so namenjeni le napravam z nizko porabo energije, kot so: - računalniki, - monitorji, - usmerjevalniki (routerji), - polnilci za telefone ali prenosnike. Pri teh napravah je verjetnost preobremenitve manjša, zato jih lahko varno uporabljamo s podaljški.

Naprave, ki na podaljšek nikakor ne sodijo

icon-expand Električni razdelilnik FOTO: Shutterstock

Naprave z visoko porabo energije lahko hitro preobremenijo kabel in povzročijo nevarno pregrevanje. Mednje sodijo: - hladilniki, - cvrtniki na vroč zrak, - električni grelniki, - mikrovalovne pečice, - pralni, sušilni, pomivalni stroji. Takšni aparati morajo biti vedno priključeni neposredno v stensko vtičnico, saj sproti porabijo veliko energije, pri dolgotrajnem delovanju pa se obremenitve še povečajo. Pregrevanje lahko poškoduje izolacijo in kontakte v podaljšku, kar občutno poveča tveganje požara.

Zakaj vas varovalke ne zaščitijo pred pregrevanjem podaljškov?

Preberi še Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma

Varovalke so pomembna zaščita, vendar ne reagirajo na toploto, temveč na tok. To pomeni: - podaljšek se lahko nevarno pregreva, - varovalka pa ne bo izklopila toka, dokler ne pride do kratkega stika. Če se v bližini podaljška nahajajo vnetljivi materiali – zavese, les, papir ali oblačila – lahko že zmerno pregrevanje povzroči vžig. Zato strokovnjaki poudarjajo, da varovalke same po sebi niso zadostna zaščita, če uporabniki ne poskrbimo za pravilno in varno uporabo vseh električnih podaljškov.

Staranje podaljškov: Zakaj so pogoste menjave nujne?

icon-expand Ne sodijo vse naprave na električni razdelilnik. Določene morate vključiti v vtičnico. FOTO: Adobe Stock

Pogosta in dolgotrajna obremenitev pospeši staranje kablov in notranjih stikov. Z leti se: - povečuje upor, - nastaja več toplote, - izolacija postaja trda ali razpokana, - kontakti se zrahljajo. Podaljški so zato po mnenju strokovnjakov le začasna rešitev, nikakor pa ne dolgotrajni nadomestek za ustrezne vtičnice. Novi domovi in prenovljena stanovanja so pogosto opremljena s premalo vtičnic, kar vodi v pretirano uporabo podaljškov in s tem povečano tveganje. Investicija v dodatne vtičnice ali prenovo električne napeljave je dolgoročno bolj varna in pogosto cenejša kot škoda, do katere lahko pride ob nepravilni uporabi podaljškov.

Poseben primer: izjemno nevarno priklapljanje "balkonskih" solarnih panelov

Preberi še Naprave, ki jih morate po vsaki uporabi odklopiti

Ena najnevarnejših praks je priklapljanje t. i. balkonskih solarnih panelov preko podaljška. Strokovnjaki opozarjajo: - generirana energija lahko preobremeni podaljšek, - varovalka preobremenitve ne zazna, - obremenitev preseže zmogljivost električne napeljave. To predstavlja resno grožnjo za povzročitev požara in ogroža tako življenje kot premoženje. Balkonskih sončnih sistemov se nikoli ne sme vključevati prek podaljškov ali neustreznih kablov, temveč izključno na ustrezno pripravljeno elektroinštalacijo.

Kaj lahko storite za varnost v svojem domu?

- Ne uporabljajte podaljškov kot trajno rešitev. - Na podaljške priklapljajte le naprave z nizko porabo. - Redno preverjajte, ali se podaljšek segreva. - Ob poškodovanem kablu podaljšek takoj zavrzite. - Ne postavljajte podaljškov pod preproge ali blizu vnetljivih predmetov. - Ne povezujte več podaljškov zapored (t. i. "veriženje").