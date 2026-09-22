Sol je ena tistih sestavin, ki jo imamo doma vsi. Stoji na kuhinjskem pultu, v shrambi ali na jedilni mizi in pogosto o njej sploh ne razmišljamo. Ker velja za zelo obstojno živilo, marsikdo verjame, da je uporabna za vedno. V večini primerov to res drži, vendar strokovnjaki opozarjajo, da obstajajo situacije, ko jo je bolje zavreči. Po navedbah ameriškega portala AOL je čista kuhinjska sol oziroma natrijev klorid izjemno stabilen mineral. Njena kemična sestava se s časom skoraj ne spreminja, zato nima klasičnega roka uporabe, kot ga imajo druga živila. Prav zato se je stoletja uporabljala tudi za konzerviranje hrane.

Grudice še niso razlog za preplah

Če ste v posodi za sol že opazili trde grudice, brez skrbi. To še ne pomeni, da se je sol pokvarila. Sol namreč zelo rada vpija vlago iz zraka, zato se kristali zlepijo skupaj. Pojav je še posebej pogost v vlažnih kuhinjah ali ob spremembah vremena, poroča stran net.hr. Strokovnjaki poudarjajo, da je takšna sol še vedno varna za uporabo. Grudice lahko preprosto razdrobite z vilicami ali rahlim udarcem po embalaži. Številni za preprečevanje sprijemanja v posodo dodajo tudi nekaj zrn riža, ki nase vežejo odvečno vlago.

icon-expand Sprememba barve, tujki ali neprijeten vonj so opozorila, da je čas za novo embalažo. FOTO: Shutterstock

Znaki, da je čas za nov zavojček soli

Povsem druga zgodba je, če opazite spremembo barve ali tujke v soli. Prah, drobni delci umazanije ali celo insekti kažejo, da je bila sol izpostavljena vlagi in onesnaženju. Takšne soli ni priporočljivo uporabljati. Pozorni bodite tudi na vonj. Sol sicer sama po sebi skoraj nima vonja, vendar lahko zelo hitro vpije arome iz okolice. Če je bila shranjena v bližini čebule, česna ali drugih močno dišečih živil, lahko prevzame njihov vonj. Takšna sol sicer ni nujno zdravstveno sporna, lahko pa pomembno vpliva na okus jedi.

Če sol ne diši več nevtralno ali opazite spremembo barve, je bolje poseči po novem pakiranju.

Tako jo boste ohranili uporabno več let