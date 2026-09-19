Zakaj kuhinjske krpe sčasoma izgubijo svojo učinkovitost?

Kuhinjske krpe so med najbolj obremenjenimi tkaninami v domu. Z njimi brišemo mokre površine, roke, posodo in različne madeže, zato se v vlaknih hitro naberejo maščoba, ostanki hrane in pralnih sredstev. Dodatna težava je lahko mehčalec. Kot pojasnjuje Martha Stewart, se lahko na vlaknih sčasoma naberejo ostanki detergenta, mehčalca in mineralov iz trde vode. Zaradi tega tkanina postane trša, hkrati pa slabše vpija tekočino. Pri kuhinjskih krpah je to še posebej opazno. Krpa je lahko na pogled povsem čista, vendar voda po njej drsi, namesto da bi jo takoj vpila.

icon-expand Kuhinjske krpe so med najbolj obremenjenimi tkaninami v domu. FOTO: Adobe Stock

Potrebujete le kis in sodo bikarbono

Eden od načinov za osvežitev starih krp je tako imenovano globinsko pranje. Pri njem uporabimo beli kis in sodo bikarbono, vendar ne hkrati. Real Simple za osvežitev starih brisač priporoča dve ločeni pranji. Najprej se uporabi beli kis, nato sledi drugo pranje s sodo bikarbono. Namen postopka je odstraniti ostanke, ki so se skozi čas nabrali med vlakni. Enako načelo lahko uporabimo tudi pri bombažnih kuhinjskih krpah.

Kako oprati stare kuhinjske krpe?

Najprej krpe položite v pralni stroj. Ne napolnite bobna do vrha, saj mora imeti voda dovolj prostora, da lahko dobro prodre skozi tkanino. V prvi cikel dodajte približno eno skodelico belega kisa in ne uporabite običajnega detergenta ali mehčalca. Izberite najvišjo temperaturo, ki jo dovoljuje etiketa na krpah. Po končanem pranju krp ne sušite, ampak jih pustite v stroju. V drugem ciklu dodajte približno pol skodelice sode bikarbone in ponovno zaženite pranje brez detergenta. Tom's Guide pri podobnem postopku za obnovo starih brisač prav tako poudarja, da je treba kis in sodo bikarbono uporabiti v dveh ločenih ciklih, saj se med seboj nevtralizirata, če ju uporabimo hkrati.

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Zakaj kisa in sode bikarbone ne smete zmešati?

Čeprav je kombinacija kisa in sode bikarbone priljubljena pri čiščenju doma, njuno mešanje v istem pranju ni najbolj smiselno. Ko se kis in soda bikarbona srečata, pride do kemične reakcije, pri kateri nastaneta med drugim ogljikov dioksid in voda. Močno penjenje je vidno, vendar s tem ne dosežemo enakega učinka, kot če sestavini uporabimo zaporedoma. Prvo pranje je namenjeno predvsem odstranjevanju nakopičenih ostankov, drugo pa dodatnemu osveževanju tkanine.

icon-expand Mehčalec pri kuhinjskih krpah raje izpustite. FOTO: Shutterstock

Pri mastnih kuhinjskih krpah potrebujete še en korak

Če so krpe zelo mastne, jih samo pranje s kisom in sodo bikarbono morda ne bo rešilo. NDTV Food pri čiščenju mastnih kuhinjskih krp priporoča, da mastne madeže pred pranjem obdelamo z majhno količino detergenta za pomivanje posode. Ta je namenjen razgradnji maščobe, zato ga lahko nanesemo neposredno na najbolj umazana mesta, pustimo nekaj časa delovati in nato krpo dobro speremo. Šele nato jo operemo v pralnem stroju.

Mehčalec pri kuhinjskih krpah raje izpustite

Čeprav želimo, da so tkanine mehke, mehčalec pri brisačah in kuhinjskih krpah ni vedno najboljša izbira. Martha Stewart opozarja, da lahko mehčalec na vlaknih ustvari plast, ki zmanjša njihovo sposobnost vpijanja. Pri krpi, katere glavna naloga je pobiranje vode, je to precejšnja slabost. Če želite, da bodo krpe čim dlje dobro vpijale, je pomembneje, da jih temeljito operete in popolnoma posušite, kot da jim dodate veliko mehčalca.

Tudi način sušenja vpliva na krpe

Po pranju krpe dobro posušite. Če imate možnost, jih posušite na zraku, saj sonce in svež zrak pomagata pri odstranjevanju neprijetnih vonjav. Pri sušilnem stroju izberite zmerno temperaturo. Previsoka temperatura in pogosto sušenje lahko sčasoma poškodujeta vlakna, zaradi česar tkanina postane bolj groba. Real Simple pri negi brisač svetuje tudi, da jih po pranju ne preobremenimo s preveliko količino drugih tkanin in da jih po sušenju čim prej odstranimo iz sušilnega stroja.

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