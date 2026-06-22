Zakaj stonoge vstopajo v dom

Stonoge (Chilopoda) v domove ne pridejo naključno, temveč zaradi treh glavnih razlogov: vlaga, hrana in zavetje. Stonoge se najpogosteje zadržujejo v temnih in vlažnih prostorih, kjer najdejo dovolj plena, kot so pajki, mravlje in srebrne ribice. Stonoge so v naravi koristne, saj zmanjšujejo populacijo drugih škodljivcev, vendar njihova prisotnost v bivalnih prostorih pogosto pomeni, da je v domu že prisotna težava z insekti.

Najpogostejša mesta v stanovanju

icon-expand Stonoge so hitre, nočne žuželke, ki se pogosto pojavijo v vlažnih delih doma. FOTO: Adobe Stock

Stonoge se najraje skrivajo na mestih, kjer je malo svetlobe in visoka vlažnost. To vključuje: - kopalnice in prostore okoli odtokov - kleti in pralnice - prostor pod kuhinjskimi elementi - razpoke v stenah in pod tlemi Kot poročajo strokovni vodiči za zatiranje škodljivcev, so prav ti prostori idealno okolje, kjer stonoge lovijo svoj plen in se razmnožujejo.

Kako učinkovito odstraniti stonoge iz doma

Zmanjšanje vlage v prostoru Najpomembnejši ukrep je nadzor vlage, saj stonoge brez nje težko preživijo. Redno zračenje, uporaba razvlažilnikov in popravilo puščajočih cevi bistveno zmanjšajo njihovo prisotnost. Nadzor vlažnosti je eden najučinkovitejših ukrepov za dolgoročno zmanjšanje vseh vrst gospodinjskih škodljivcev, saj se z njim prekine njihov življenjski cikel. Odpravljanje drugih insektov Stonoge se hranijo z drugimi žuželkami, kot so pajki, mravlje, srebrne ribice, ličinke hroščev in majhni ščurki, zato njihova odstranitev pomeni tudi zmanjšanje hrane za stonoge. Redno sesanje, čiščenje in zapiranje hrane v posode močno zmanjšajo verjetnost njihovega pojava. Kot navajajo strokovni viri iz Forbes Home, je odprava virov hrane pogosto ključna za dolgoročno rešitev, saj se stonoge selijo tja, kjer je plen dostopen.

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Tesnjenje razpok in vstopnih točk Stonoge vstopajo skozi majhne odprtine v stenah, okoli oken in vrat. Tesnjenje razpok s silikonom ali peno je učinkovit način, da jim preprečimo vstop. Poročila portala Real Homes poudarjajo, da je zapiranje dostopnih poti ena najpomembnejših preventivnih strategij, saj se stonoge lahko sploščijo in prehajajo skozi zelo ozke reže. Uporaba mehanskih in naravnih metod Lepilne pasti so ena izmed najbolj učinkovitih mehanskih rešitev za nadzor populacije stonog. Postavljene v temne kote omogočajo spremljanje njihove prisotnosti. Diatomejska zemlja deluje kot naravni insekticid, ki poškoduje zunanji zaščitni sloj žuželk, kar vodi v njihovo izsušitev. Po podatkih več entomoloških virov je to varna metoda za uporabo v notranjih prostorih.

icon-expand Stonoge se najraje skrivajo na mestih, kjer je malo svetlobe in visoka vlažnost. FOTO: Shutterstock