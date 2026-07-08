Kot poročajo prehranski strokovni portali, imajo limone in paradižnik visoko vsebnost kislin, ki lahko ob stiku z aluminijem sprožijo neželene reakcije. To lahko vpliva na okus hrane, v nekaterih primerih pa tudi na njeno kakovost.

Kot navajajo strokovnjaki za prehrano na spletni strani WebMD, aluminijasta folija sicer velja za varno pri kratkotrajni uporabi, vendar ni priporočljiva za kisla živila, saj lahko pride do prenosa kovinskih delcev v hrano.

Pri daljšem stiku kislih živil z aluminijem lahko pride do rahle spremembe okusa, ki ga mnogi opisujejo kot kovinskega ali neprijetno "izkrivljenega". To je še posebej izrazito pri narezanih limonah ali paradižniku, ki so neposredno oviti v folijo.