Zakaj aluminijasta folija ni primerna za limone in paradižnik
Kot poročajo prehranski strokovni portali, imajo limone in paradižnik visoko vsebnost kislin, ki lahko ob stiku z aluminijem sprožijo neželene reakcije. To lahko vpliva na okus hrane, v nekaterih primerih pa tudi na njeno kakovost.
Kot navajajo strokovnjaki za prehrano na spletni strani WebMD, aluminijasta folija sicer velja za varno pri kratkotrajni uporabi, vendar ni priporočljiva za kisla živila, saj lahko pride do prenosa kovinskih delcev v hrano.
Pri daljšem stiku kislih živil z aluminijem lahko pride do rahle spremembe okusa, ki ga mnogi opisujejo kot kovinskega ali neprijetno "izkrivljenega". To je še posebej izrazito pri narezanih limonah ali paradižniku, ki so neposredno oviti v folijo.
Boljši načini shranjevanja svežih živil
Kot pišejo strokovnjaki na portalu Food Safety Authority, je za shranjevanje citrusov in paradižnika bolj primerna uporaba steklenih posod ali posod s pokrovom, ki preprečujejo stik z zrakom in kovino.
Paradižnik je pogosto bolje hraniti pri sobni temperaturi, saj v hladilniku izgubi del arome, medtem ko limone ostanejo dlje sveže v hladilniku, če niso v stiku z materiali, ki lahko vplivajo na njihovo sestavo.
Zakaj je ta napaka tako pogosta
Veliko ljudi še vedno uporablja aluminijasto folijo zaradi njene priročnosti in občutka, da živila dlje ostanejo sveža. Vendar, kot navajajo prehranski strokovnjaki, to ni vedno najboljša izbira, še posebej pri kislih živilih, kjer lahko pride do neželenih sprememb.
Zato strokovnjaki svetujejo, da se pri shranjevanju limon in paradižnika raje uporabljajo alternativni materiali, ki ne reagirajo z naravnimi kislinami v hrani.
Viri: Healthline, WebMD, Food Safety Authority
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