Ena najpogostejših napak je uporaba belila na površinah, kjer lahko povzroči nepopravljivo škodo.

Lesene površine

Les je porozen material, zato vpija tekočine. Belilo lahko prodre v njegovo strukturo, povzroči razbarvanje, deformacije in dolgoročno oslabi material. Poleg tega ni učinkovita rešitev za odstranjevanje plesni iz lesa, čeprav se na prvi pogled zdi, da je površina čistejša.

Površine, ki rjavijo

Mnogi z belilom čistijo kuhinjske aparate, korita ali kuhalne plošče, vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko povzroči korozijo in pospeši nastanek rje. Kot navajajo pri Southern Living, je za takšne površine veliko primernejše namensko čistilo za kovine.

icon-expand Mnogi z belilom čistijo kuhinjske aparate, korita ali kuhalne plošče. FOTO: Dreamstime

Granit in marmor

Naravni kamen je občutljivejši, kot se zdi. Belilo lahko poškoduje zaščitni sloj granita ali marmorja, povzroči madeže in zmanjša sijaj površine. Popravilo takšnih poškodb je pogosto drago ali celo nemogoče.

Otroške igrače

Čeprav želimo igrače temeljito očistiti, lahko ostanki belila predstavljajo tveganje za zdravje otrok. Strokovnjaki priporočajo uporabo tople vode in blagega detergenta, ki ga je lažje popolnoma sprati.

icon-expand Belilo za barvana oblačila nikakor ni primerno. FOTO: Adobe Stock

Posode in igrače za hišne ljubljenčke

Kot opozarjajo številni strokovnjaki za čiščenje, lahko že majhne količine ostankov belila povzročijo zdravstvene težave pri živalih. Zato se pri čiščenju posod za hrano, vodo ali igrač raje držite mila in tople vode.

Barvana oblačila

Belilo je sicer učinkovito pri belih tkaninah, vendar lahko na barvnih oblačilih povzroči trajno bledenje, madeže ali neenakomerno razbarvanje. Za občutljive tkanine so primernejša sredstva za odstranjevanje madežev ali kisikova belila.

Usnje

Usnjeni izdelki, kot so kavči, jakne ali torbice, so še posebej občutljivi. Belilo odstrani naravna olja iz materiala, zaradi česar usnje postane suho, razpokano in neuporabno.

icon-expand Belilo odstrani naravna olja iz usnja. FOTO: Dreamstime

Ena najnevarnejših napak: mešanje belila z drugimi čistili

Kot opozarjajo strokovnjaki iz American Cleaning Institute in številni čistilni strokovnjaki, belila nikoli ne smemo mešati z drugimi čistili. Posebej nevarna je kombinacija s: - kisom, - amonijakom, - alkoholom, - sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna. Takšne kombinacije lahko sproščajo strupene pline, ki dražijo oči in dihala ter v hujših primerih predstavljajo resno nevarnost za zdravje.

Belilo ni univerzalno čistilo

Kot poudarjajo strokovnjaki, je največji mit ta, da belilo čisti vse. V resnici gre predvsem za razkužilo. Najprej je treba površino očistiti umazanije in maščob, šele nato jo po potrebi razkužiti. Pravilna uporaba belila lahko pomaga pri uničevanju bakterij in virusov, napačna uporaba pa lahko povzroči poškodbe dragih površin, uničene materiale in nepotrebna zdravstvena tveganja. Preden ga uporabite, se zato vedno prepričajte, ali je za določeno površino sploh primerno.

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