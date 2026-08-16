Otroške risbe in šolski izdelki, ki jih je težko nadomestiti

Med prvimi stvarmi, ki jih starši pogosto odstranijo, so otroške risbe, voščilnice, šolski projekti in različni izdelki iz vrtca. Na prvi pogled gre za kup papirja, vendar se z leti spremeni v dragocen zapis otrokovega odraščanja. Strokovnjaki za urejanje doma iz revije Better Homes & Gardens pogosto opozarjajo, da ni treba hraniti vsakega izdelka, vendar je dobro izbrati nekaj najbolj posebnih primerkov. Ena šolska risba, prva napisana poved ali ročno izdelana voščilnica lahko čez desetletje pomenijo več kot katerikoli drag predmet. Dobra rešitev je, da ustvarite eno mapo ali škatlo za vsakega otroka in vanjo shranite samo stvari, ki imajo posebno zgodbo.

Prva oblačila in otroške stvari z osebno vrednostjo

Majhna otroška oblačila, prvi čeveljčki ali odejica iz otroštva pogosto končajo med stvarmi, ki jih starši zavržejo, ko začnejo sproščati prostor v domu. Kot piše The Spruce, ljudje pri zmanjševanju količine stvari pogosto naredijo napako, ker vse ocenjujejo samo po praktični vrednosti. Nekateri predmeti nimajo uporabne funkcije, vendar imajo močno čustveno vrednost. Ni treba hraniti celotne otroške garderobe. Veliko bolj smiselno je izbrati nekaj kosov, ki predstavljajo pomemben trenutek – na primer prvo oblekico, najljubši pulover ali predmet, povezan s posebno družinsko zgodbo.

icon-expand Nekateri predmeti nimajo uporabne funkcije, vendar imajo močno čustveno vrednost. FOTO: Dreamstime

Fotografije in stare družinske posnetke je danes še lažje izgubiti

Ena največjih napak pri velikem pospravljanju je, da ljudje zavržejo stare fotografije, ker menijo, da so vsi spomini že shranjeni na telefonu ali računalniku. Po nasvetih organizatorjev doma, ki jih pogosto povzemajo pri Marthi Stewart, je fizične fotografije vredno pregledati in urediti, saj digitalne datoteke niso vedno tako varne, kot se zdi. Izgubljeni telefoni, poškodovani diski ali pozabljena gesla lahko pomenijo, da dragoceni trenutki izginejo. Namesto velikih škatel fotografij je bolj praktično ustvariti nekaj kakovostnih albumov ali izbrane slike digitalizirati.

Pohištvo iz otroške sobe lahko nekoč dobi novo življenje

Ko otroci odidejo od doma, starši pogosto hitro prodajo ali zavržejo pohištvo iz otroške sobe. Postelja, pisalna miza ali omarica se zdijo nepotrebni, vendar se lahko čez nekaj let pokaže, da bi jih lahko ponovno uporabili. Mnogi starši kasneje ugotovijo, da bi stara miza lahko postala del domače pisarne, otroška omara prostor za shranjevanje ali kos pohištva za prihodnje vnuke. Revija Southern Living pri urejanju doma pogosto poudarja, da kakovostno izdelani kosi pohištva dobijo novo vrednost, če jih znamo prilagoditi novemu namenu.

icon-expand Ena šolska risba lahko čez desetletje pomeni več kot katerikoli drag predmet. FOTO: Adobe Stock

Družinski recepti in zapisane tradicije

Med predmeti, ki jih ljudje najbolj pogrešajo, so tudi ročno napisani recepti, stare kuharske beležke in zapisi družinskih običajev. Na prvi pogled se zdi, da je recept mogoče vedno najti na spletu, vendar osebni zapisi vsebujejo nekaj, česar internet nima – zgodbo. Madeži na papirju, pripombe ob robu in način zapisa pogosto spominjajo na osebo, ki je recept uporabljala. Kot opozarjajo pri Apartment Therapy, so prav takšni majhni predmeti pogosto tisti, ki imajo največjo čustveno vrednost, ko se družinska dinamika spremeni.

Spominki s potovanj in družinskih dogodkov

Magneti, vstopnice, razglednice, otroški spominki s počitnic in manjši predmeti iz skupnih doživetij so pogosto med prvimi stvarmi, ki jih ljudje odstranijo. Toda pri praznem gnezdu se mnogi starši srečajo z vprašanjem: kaj pravzaprav ostane od skupnih let? Prav ti majhni predmeti pogosto pomagajo ohraniti občutek družinske zgodovine. Ni treba hraniti vsega. Najboljši pristop je, da izberete predmete, ki vas takoj spomnijo na določen trenutek, potovanje ali osebo.

icon-expand Izberete predmete, ki vas takoj spomnijo na določen trenutek, potovanje ali osebo. FOTO: iStockphoto

Kako pospraviti dom, ne da bi izgubili pomembne spomine

Največja napaka pri urejanju doma po odhodu otrok je, da se ljudje odločajo prehitro. Cilj ni, da odstranimo vse, kar spominja na preteklost, ampak da prostor prilagodimo novemu obdobju življenja. Izkušnje organizatorjev doma kažejo, da je najboljši pristop postopno odločanje. Predmet najprej shranimo za nekaj mesecev in šele nato ocenimo, ali ga res ne potrebujemo več. Dom ni samo prostor za shranjevanje stvari, ampak tudi prostor, kjer se ohranjajo zgodbe. Nekateri predmeti nimajo velike materialne vrednosti, vendar predstavljajo leta družinskega življenja. Prav zato jih ni vedno pametno odstraniti samo zato, ker trenutno niso uporabni.

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